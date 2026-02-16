Panamá, 16 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TENIS

    Ben Shelton salva tres match points para coronarse en Dallas

    Ben Shelton remontó ante Taylor Fritz, salvó tres bolas de partido y conquistó el ATP 500 de Dallas, reafirmando su ascenso entre la élite mundial.

    EFE
    Ben Shelton se coronó campeón de Dallas, ganando su cuarto título ATP. Tomada de Instagram: @benshelton.

    Ben Shelton anuló tres bolas de partido este domingo y triunfó por 3-6, 6-3 y 7-5 contra Taylor Fritz para coronarse campeón del torneo ATP 500 de Dallas.

    Fritz, primer favorito en el cemento en pista cubierta de Dallas, tuvo sus tres bolas de partido con 5-4 en el tercer set y con Shelton al saque, pero no pudo aprovecharlas.

    Shelton, segundo cabeza de serie en Texas y número nueve del ránking mundial, consiguió la rotura a cero en el juego siguiente y se abrió el camino hacia el triunfo tras una hora y 52 minutos.

    Para el joven estadounidense fue el cuarto título ATP y su octava victoria contra rivales del top-10 del ránking ATP.

    Shelton ya había ganado un torneo ATP 500, en 2023 en Tokio. Ya es el cuarto jugador nacido en los años 2000 con más títulos 500, en una tabla liderada por las ocho coronas del español Carlos Alcaraz.

    Fue la segunda victoria de Shelton en tres enfrentamientos con Fritz, al que ya había ganado el año pasado en Shanghái.

    EFE

    Agencia de noticias

