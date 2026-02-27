Panamá, 27 de febrero del 2026

    Fútbol

    Benfica sanciona a 5 socios por caso Vinícius

    Benfica suspendió a cinco socios por comportamientos racistas en el duelo ante Real Madrid tras la denuncia de Vinícius Júnior en Champions.

    EFE
    Benfica sanciona a 5 socios por caso Vinícius
    El partido de ida entre el Real Madrid y el Benfica causo un revuelo por el tema de insultos racistas contra el delantero brasileño Vinícius. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

    El Benfica ha suspendido a cinco de sus socios por comportamiento racista durante el partido contra el Real Madrid disputado en el Estádio da Luz el 17 de febrero, cuando el jugador brasileño del equipo español Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarle “mono”.

    En un comunicado publicado este viernes, el club lisboeta precisó que ha cancelado los pases de esos cinco socios tras la apertura de procedimientos disciplinarios que podrían conducir a la aplicación de la sanción máxima prevista en los estatutos benfiquistas, que es la expulsión.

    “La apertura de estos procedimientos disciplinarios es el resultado de la investigación interna iniciada tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el pasado 17 de febrero, y de la adopción de comportamientos inadecuados en la grada, de naturaleza racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club”, agregó el Benfica.

    El pasado 17 de febrero, en el partido de ida del ‘playoff’ de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

    Tras la polémica, el Benfica abrió una investigación para investigar presuntos comportamientos racistas contra el jugador madridista en la grada.

    El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

    EFE

    Agencia de noticias

