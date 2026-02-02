Panamá, 02 de febrero del 2026

    Fútbol

    Benzema deja el Al-Ittihad para fichar por el Al-Hilal

    El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027.

    EFE
    Benzema deja el Al-Ittihad para fichar por el Al-Hilal
    Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados. Cortesía: @Alhilal_EN

    El delantero francés Karim Benzema cambiará de club en Arabia Saudí: deja el Al Ittihad, con el que está en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027, informa el club de destino.

    El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi.

    Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.

    Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.

    EFE

    Agencia de noticias

