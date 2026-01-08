Bergs y Mertens llevan a Bélgica a las semifinales de la United Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bélgica alcanza por primera vez las semifinales de la United Cup tras las victorias de Bergs y Mertens y se medirá ahora al equipo suizo.

El equipo belga logró clasificarse para las semifinales de la United Cup, torneo que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney, tras derrotar Zizou Bergs y Elise Mertens en sus encuentros individuales a los jugadores del cuadro checo Jakub Mensik y Barbora Krejcikova.

El primero en lograr el triunfo fue Bergs, quien superó a Mensik por 6-2 y 7-6 en un duelo donde no concedió opciones de rotura en la manga inicial, la cual selló con un 82% de puntos ganados con segundo servicio y llevándose al resto el tercer y el quinto juego. Ya en la segunda se igualó todo más, con cuatro quiebres en los últimos seis juegos antes del ‘tie break’, el cual conquistó por 7-4.

En el caso de Mertens, se vio obligada a remontar tras caer en el primer set por 7-5, cediendo su saque en el undécimo juego y sin tener opciones de quiebre. En el segundo parcial logró cambiar el panorama, situándose 5-0 y cerrándolo finalmente por 6-1.

El tercero y definitivo empezó con una rotura y una contrarrotura, manteniéndose igualado hasta que la belga ganó al resto el undécimo y sentenció en el posterior. De esta manera carece ya de trascendencia el dobles mixto que mide a Sander Gille y Greetje Minnen contra Dalibor Svrcina y Linda Fruhvirtova.

DOING IT FOR BELGIUM 🇧🇪



Mertens battles through a three-set thriller to secure Team Belgium's spot in the semi-finals 🔥 pic.twitter.com/zm8nK40CcU — United Cup (@UnitedCupTennis) January 8, 2026

Estas serán las primeras semifinales para Bélgica, que se cruzará contra el conjunto suizo después de que este eliminase el día anterior al argentino. Por el otro lado del cuadro, Estados Unidos, equipo ganador de dos de las tres ediciones, incluyendo la más reciente, jugará contra quien venza la eliminatoria entre los anfitriones y los polacos, dos veces finalistas.