Bernard Arnault lidera lista de dueños deportivos más ricos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bernard Arnault encabeza por primera vez la lista Forbes de los dueños de equipos deportivos más ricos del mundo, cuyo patrimonio combinado alcanza los 903 mil millones de dólares.

Este jueves, Forbes publicó su lista anual de los 25 dueños de equipos deportivos más ricos del mundo, cuyos patrimonios combinados alcanzan 903 mil millones de dólares.

La edición de este año trae un cambio importante en la cima, con un nuevo líder ligado al fútbol. Se trata del empresario francés Bernard Arnault, presidente y CEO de los conglomerados LVMH y Christian Dior.

Arnault posee una fortuna estimada en 171 mil millones de dólares y aparece en esta lista como accionista principal del Paris FC, club del fútbol francés que adquirió en 2024 por aproximadamente 100 millones de dólares, cuando el equipo militaba en la segunda división.

El segundo lugar lo ocupa Rob Walton, miembro de la familia fundadora de Walmart y propietario de los Denver Broncos de la NFL. Walton, quien también posee el 10% de los Arizona Diamondbacks de las Grandes Ligas, cuenta con una fortuna estimada en 146 mil millones de dólares.

The wealth behind sports franchises keeps rising.



The 25 richest sports team owners on the 2026 #ForbesBillionaires list are worth $903B combined, led by Bernard Arnault, who controls French soccer club Paris FC.



See the full ranking: https://t.co/Um4c0f89FA (📸: Nathan Laine… pic.twitter.com/2Exmu5OsIa — Forbes (@Forbes) March 12, 2026

El podio lo completa Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de Los Angeles Clippers de la NBA. Ballmer, con una fortuna de 126 mil millones de dólares, había encabezado esta lista en 2024 y 2025, pero este año cayó al tercer lugar.

En el cuarto puesto aparece la única mujer del listado, Miriam Adelson, actual propietaria de los Dallas Mavericks de la NBA. Su fortuna se estima en 37.5 mil millones de dólares, generada principalmente en la industria de casinos, tras heredar el imperio empresarial de su esposo, Sheldon Adelson, uno de los magnates más influyentes de Las Vegas.

El top cinco lo completa Idan Ofer, uno de los tres empresarios de la lista que no provienen de Europa ni de Norteamérica. El empresario israelí posee una fortuna estimada en 34.6 mil millones de dólares, originada en su compañía naviera, que opera una flota de más de 250 buques. Ofer es propietario del FC Famalicão del fútbol portugués.

Los otros 20 integrantes del ranking provienen de Francia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Dinamarca y Alemania, y son propietarios de franquicias en ligas como la NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA y equipos de fútbol.

La lista de propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo de Forbes sitúa en 2026 al magnate francés del lujo Bernard Arnault en el primer lugar, seguido por Rob Walton, heredero de Walmart, y Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, tres de las mayores fortunas globales con inversiones en franquicias deportivas. EFE

En conjunto, las fortunas de los 25 propietarios suman 903 mil millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 607 mil millones registrados en la lista del año anterior.