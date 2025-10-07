Panamá, 07 de octubre del 2025

    Bernardo Redín promete devolver al Tauro a su ADN ganador

    Guillermo Pineda G.
    Carlos Martáns, Bernardo Redín y José Luis Navas en conferencia de prensa del Tauro FC. LP/Elysée Fernández

    El Tauro FC presentó oficialmente este martes al colombiano Bernardo Redín como su nuevo director técnico, con la misión de levantar a un equipo que marcha último en la Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Con 13 puntos en 11 fechas y solo cinco partidos por disputar, el club de Pedregal encara el tramo final del torneo con la obligación de reaccionar si quiere pelear por un cupo en playoffs.

    En su primera conferencia de prensa como entrenador taurino, Redín, de 62 años, dejó mensajes claros sobre el desafío que asume y la filosofía que pretende impregnar en el plantel.

    Bernardo Redín posa en el estadio Rommel Fernández tras ser presentado como director técnico del Tauro FC. LP/Elysée Fernández

    “Estamos abiertos para la guillotina”, expresó con tono sarcástico, consciente de la presión que supone dirigir a una institución acostumbrada a pelear campeonatos. “Un contrato por 10 años más o menos, ellos lo están estudiando”, agregó entre risas, pero dejando en claro que su compromiso no es pasajero.

    “El primer objetivo es estar entre los tres primeros. No vengo por venir, vengo con la convicción de que se puede lograr. No vengo por tres meses”, aseguró el exseleccionado colombiano, quien en Italia 1990 formó parte del recordado equipo que alcanzó los octavos de final de un Mundial.

    Sobre el momento que atraviesa el club albinegros, Redín enfatizó en la necesidad de recuperar la identidad que distingue al Tauro.

    “Coincidimos en lo mismo: el hábito de Tauro es ser campeón. Es corto tiempo, esto es partido tras partido. Los rivales pueden estar bien y lo demuestran porque están arriba de nosotros, pero hay que retomar el ADN del equipo. Vamos a levantarlos de nuevo porque están en el equipo más grande. Ya tocamos fondo y esa es la catapulta para nosotros”, declaró.

    Carlos Martáns y Bernardo Redín en conferencia de prensa del Tauro FC. LP/Elysée Fernández

    El presidente del club, Carlos Martáns, destacó el peso de la contratación.

    “Hemos tenido conversaciones con muchos técnicos de altura en el pasado. Bernardo es un top para nosotros y los sueños se vuelven realidad. Tauro no juega a nada más que ser campeón. Es un logro tenerlo acá y espero que nos deje muchos campeonatos”, afirmó.

    Por su parte, el directivo y exportero José Luis Navas calificó la llegada del técnico colombiano como un acierto.

    “Creemos en su recorrido y expertise como técnico. Queremos volver a unir a la familia. La llegada va acorde a la filosofía. Que pague el que le toque”, expresó.

    El debut de Redín al frente del conjunto albinegro será este sábado ante Alianza FC en el Complejo Deportivo de Los Andes, un partido clave en las aspiraciones de Tauro, que busca recortar la diferencia de cinco puntos que lo separa del tercer puesto, ocupado por Umecit con 18 unidades.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


