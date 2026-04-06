Panamá, 06 de abril del 2026

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    Fútbol

    Bernardo Silva abandonará el Manchester City a final de temporada

    El mediocampista, con 450 partidos y más de 150 contribuciones de gol, podría despedirse sumando otra Premier League o FA Cup en el cierre del curso.

    EFE
    Bernardo Silva abandonará el Manchester City a final de temporada
    El portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de la temporada tras nueve años y 18 títulos, incluyendo una Champions League. Foto: Manchester City

    El portugués Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, abandonará el club a final de temporada cuando acabe su actual contrato.

    Bernardo, de 31 años, acumula nueve temporadas en el Manchester City en las que ha ganado seis títulos de la Premier League y una Champions League, entre muchos otros trofeos.

    La noticia fue confirmada por el asistente de Pep Guardiola, Pep Lijnders, que atendió a los medios de comunicación tras el triunfo en los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

    “Es un futbolista único que no puedes reemplazar porque no hay otro como él”, dijo el holandés.

    “Toda buena historia tiene un final y espero que disfrute estos últimos meses y que en estas seis semanas finales tenga una buena despedida”.

    El portugués llegó al Manchester City en el verano de 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en uno de los buques insignia del éxito reciente del mejor City de la historia, de la mano de un Guardiola que siempre le ha considerado uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

    En el City ha disputado 450 partidos, marcado 76 goles y repartido 77 asistencias, además de haber levantado 18 trofeos. Esta temporada, pese a que su impacto se ha reducido, ha jugado 43 encuentros, marcado tres goles y repartido cinco asistencias.

    En las semanas finales de su contrato, Bernardo aún puede añadir a su palmarés una séptima Premier League, si remontan la diferencia de nueve puntos con el Arsenal, y una nueva FA Cup, ya que el City está encuadrado en semifinales contra el Southampton.

    EFE

    Agencia de noticias


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