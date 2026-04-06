Beşiktaş confirma: Murillo no sufrió fractura tras golpe en Turquía

El Beşiktaş confirmó de manera oficial el estado de salud del panameño Michael Amir Murillo, luego del susto generado en el partido ante Fenerbahçe por la jornada 28 de la Superliga de Turquía.
“Nuestro jugador Amir Murillo, quien no pudo continuar la segunda mitad del partido contra el Fenerbahçe en la Superliga Trendyol tras recibir un golpe en la cara en el minuto 41, se sometió a una tomografía computarizada en el Hospital Acıbadem Altunizade, que no reveló fracturas en los huesos faciales”, manifestó el club.
“Amir Murillo ha sido dado de alta tras el periodo de observación posterior al traumatismo craneoencefálico”, agregó.
El parte médico confirma así que el defensor no sufrió fractura, tal como había adelantado el propio jugador horas antes en sus redes sociales, luego de la preocupación inicial generada por su salida al medio tiempo, del encuentro que el Besiktas cayó 1-0 ante el Fenerbache, en el Chobani Stadium.
“Dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más. Gracias a Dios está todo bien”, expresó Murillo tras el encuentro.
En su momento, la alarma se encendió luego de que el periodista de beIN Sports Turquía, Tayfun Akkaya, señalara: “Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo, confirmada por un médico, y una lesión en la cabeza”.
📌 "Amir Murillo, elmacık kemiğinde çatlak şüphesi ve doktor onayıyla birlikte; kafa travması sebebiyle oyundan çıktı. Kural gereği; iki takıma da +1 oyuncu değişikliği hakkı verildi."
📝 Muhabirimiz Tayfun Akkaya, Beşiktaş'a dair son gelişmeyi aktardı.
El incidente ocurrió en el primer partido del lateral derecho tras su participación con la selección de Panamá en la gira por Sudáfrica. Murillo había sido titular, pero no regresó para la segunda mitad luego de un choque en la primera parte.