Beşiktaş confirma: Murillo no sufrió fractura tras golpe en Turquía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El club informó que el panameño fue sometido a una tomografía computarizada y que posteriormente fue dado de alta tras el periodo de observación.

El Beşiktaş confirmó de manera oficial el estado de salud del panameño Michael Amir Murillo, luego del susto generado en el partido ante Fenerbahçe por la jornada 28 de la Superliga de Turquía.

“Nuestro jugador Amir Murillo, quien no pudo continuar la segunda mitad del partido contra el Fenerbahçe en la Superliga Trendyol tras recibir un golpe en la cara en el minuto 41, se sometió a una tomografía computarizada en el Hospital Acıbadem Altunizade, que no reveló fracturas en los huesos faciales”, manifestó el club.

“Amir Murillo ha sido dado de alta tras el periodo de observación posterior al traumatismo craneoencefálico”, agregó.

El parte médico confirma así que el defensor no sufrió fractura, tal como había adelantado el propio jugador horas antes en sus redes sociales, luego de la preocupación inicial generada por su salida al medio tiempo, del encuentro que el Besiktas cayó 1-0 ante el Fenerbache, en el Chobani Stadium.

“Dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más. Gracias a Dios está todo bien”, expresó Murillo tras el encuentro.

Publicación de Michael Amir Murillo. Foto: Tomada de amir_mb62

En su momento, la alarma se encendió luego de que el periodista de beIN Sports Turquía, Tayfun Akkaya, señalara: “Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo, confirmada por un médico, y una lesión en la cabeza”.