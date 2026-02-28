Besiktas gana por la mínima y Murillo sigue consolidándose en Turquía

Con un gol de cabeza del defensor Emmanuel Agbadou, el Beşiktaş se impuso por la mínima en casa del Kocaelispor, en partido correspondiente a la jornada 24 de la Superliga de Turquía.
El encuentro fue lento en la primera mitad, con apenas cinco tiros a puerta entre ambos equipos al término de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, un tiro de esquina del volante checo Václav Černý al área del Kocaelispor encontró a Agbadou al minuto 52, dándole la ventaja al conjunto albinegro.
NE BİR HEVES, NE BİR TUTKU!— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 28, 2026
𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐀𝐆𝐁𝐀 🦅 pic.twitter.com/X6vyYHZryu
El panameño Michael Amir Murillo volvió a disputar los 90 minutos como titular, registrando un alto porcentaje de pases completados (22 de 27), además de ganar un duelo aéreo y 4 de 6 duelos terrestres.
BEŞİKTAŞ XI 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 28, 2026
⬛⬜ @HondaTR pic.twitter.com/qsOgkqWgpA
La buena actuación del defensor panameño evidencia su rápida adaptación al equipo y respalda la confianza del técnico Murat Kaytas. Suma 283 minutos en cuatro partidos, con tres titularidades consecutivas y un gol desde su llegada al club a inicios de febrero.
Con este triunfo, el Beşiktaş se mantiene en la cuarta posición de la liga turca con 46 puntos. Su próximo compromiso será en casa el 4 de marzo, por el grupo C de la Copa de Turquía, ante el Rizespor.
Incredible support on the road. You made it feel like home. Thank you Black Eagles. 🦅 pic.twitter.com/SylLeVlLoB— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) February 28, 2026