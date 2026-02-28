Besiktas gana por la mínima y Murillo sigue consolidándose en Turquía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Beşiktaş venció 1-0 al Kocaelispor con gol de Emmanuel Agbadou, en un duelo donde el panameño Michael Amir Murillo nuevamente fue titular y completó los 90 minutos.

Con un gol de cabeza del defensor Emmanuel Agbadou, el Beşiktaş se impuso por la mínima en casa del Kocaelispor, en partido correspondiente a la jornada 24 de la Superliga de Turquía.

El encuentro fue lento en la primera mitad, con apenas cinco tiros a puerta entre ambos equipos al término de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, un tiro de esquina del volante checo Václav Černý al área del Kocaelispor encontró a Agbadou al minuto 52, dándole la ventaja al conjunto albinegro.

El panameño Michael Amir Murillo volvió a disputar los 90 minutos como titular, registrando un alto porcentaje de pases completados (22 de 27), además de ganar un duelo aéreo y 4 de 6 duelos terrestres.

La buena actuación del defensor panameño evidencia su rápida adaptación al equipo y respalda la confianza del técnico Murat Kaytas. Suma 283 minutos en cuatro partidos, con tres titularidades consecutivas y un gol desde su llegada al club a inicios de febrero.

Con este triunfo, el Beşiktaş se mantiene en la cuarta posición de la liga turca con 46 puntos. Su próximo compromiso será en casa el 4 de marzo, por el grupo C de la Copa de Turquía, ante el Rizespor.

