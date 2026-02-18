Panamá, 18 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LEGIONARIOS

    Besiktas se rinde ante el impacto inmediato de Murillo

    Michael Amir Murillo ha causado impacto inmediato en el Beşiktaş, donde ya destacan su confianza y rendimiento tras sus primeras actuaciones en Turquía.

    Jaime Heilbron
    Besiktas se rinde ante el impacto inmediato de Murillo
    El panameño Michael Amir Murillo ha causado muy buenas impresiones en sus primeras semanas como futbolista del Besiktas. Foto: Besiktas

    Si antes habían dudas de que Michael Amir Murillo pasó a mejor vida tras su traspaso al Beşiktaş del fútbol turco, las mismas se han ido disipando poco a poco. Reportes que llegan desde Estambul indican que su nuevo club está fascinado con Michael Amir Murillo.

    Según el periodista turco Erbatur Ergenekon, en declaraciones compartidas por la cuenta de X de Eagle Media, “Beşiktaş finalmente ha encontrado un lateral derecho realmente bueno después de años. Amir Murillo ha empezado a inspirar confianza tanto en defensa como en ataque desde su primer partido”, dice la publicación.

    Michael Amir Murillo se sumó a las filas del Beşiktaş hace dos semanas tras unos días turbulentos en el Olympique de Marsella. Después de una racha de malos resultados, el entonces director técnico del equipo francés, Roberto De Zerbi, señaló a Murillo como uno de los principales culpables del momento que atravesaba el club, catalogándolo de “no tener hambre”. El estratega italiano lo mandó a la reserva del club del sur de Francia y le sugirió conseguir un nuevo club.

    Desde su llegada al club de la capital turca, el lateral panameño ha disputado dos partidos y jugado un total de 103 minutos. En su primer partido, entró como suplente y jugó 13 minutos en el empate por 2-2 frente al Alanyaspor el 8 de febrero. Este domingo pasado jugó los 90 minutos como titular en la victoria por 3-2 frente al Başakşehir.

    El Beşiktaş actualmente marcha quinto en la Superliga de Turquía. Este domingo se enfrentará al Göztepe, que marcha cuarto, un punto por encima del club de Michael Amir Murillo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más