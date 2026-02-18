Besiktas se rinde ante el impacto inmediato de Murillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Michael Amir Murillo ha causado impacto inmediato en el Beşiktaş, donde ya destacan su confianza y rendimiento tras sus primeras actuaciones en Turquía.

Si antes habían dudas de que Michael Amir Murillo pasó a mejor vida tras su traspaso al Beşiktaş del fútbol turco, las mismas se han ido disipando poco a poco. Reportes que llegan desde Estambul indican que su nuevo club está fascinado con Michael Amir Murillo.

Según el periodista turco Erbatur Ergenekon, en declaraciones compartidas por la cuenta de X de Eagle Media, “Beşiktaş finalmente ha encontrado un lateral derecho realmente bueno después de años. Amir Murillo ha empezado a inspirar confianza tanto en defensa como en ataque desde su primer partido”, dice la publicación.

Erbatur Ergenekon: "Beşiktaş yıllar sonra gerçekten iyi bir sağ bek buldu. Amir Murillo hem defansta hem hücumda ilk maçtan güven vermeye başladı." pic.twitter.com/7pGJyk3Wxh — Eagle Media (@Eaglemedia__) February 18, 2026

Michael Amir Murillo se sumó a las filas del Beşiktaş hace dos semanas tras unos días turbulentos en el Olympique de Marsella. Después de una racha de malos resultados, el entonces director técnico del equipo francés, Roberto De Zerbi, señaló a Murillo como uno de los principales culpables del momento que atravesaba el club, catalogándolo de “no tener hambre”. El estratega italiano lo mandó a la reserva del club del sur de Francia y le sugirió conseguir un nuevo club.

Desde su llegada al club de la capital turca, el lateral panameño ha disputado dos partidos y jugado un total de 103 minutos. En su primer partido, entró como suplente y jugó 13 minutos en el empate por 2-2 frente al Alanyaspor el 8 de febrero. Este domingo pasado jugó los 90 minutos como titular en la victoria por 3-2 frente al Başakşehir.

El Beşiktaş actualmente marcha quinto en la Superliga de Turquía. Este domingo se enfrentará al Göztepe, que marcha cuarto, un punto por encima del club de Michael Amir Murillo.