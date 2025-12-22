Bethancourt tendrá nueva oportunidad con los Cachorros en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El receptor panameño Christian Bethancourt acordó un contrato de ligas menores con los Chicago Cubs, según reportó este lunes el periodista Jon Heyman de The New York Post, en un movimiento que le abre nuevamente la puerta a las Grandes Ligas de cara a la temporada 2026.

De acuerdo con el reporte, Bethancourt recibiría 1.6 millones de dólares en caso de hacerse un espacio en el equipo grande y será invitado al campamento de Grandes Ligas durante el spring training, donde buscará ganarse un lugar en el roster.

A sus 34 años, Bethancourt ya conoce bien la organización del norte de Chicago. En la segunda mitad del 2024, el metropolitano bateó .281 en 59 turnos al bate, compartiendo la posición con el santeño Miguel Amaya.

Al terminar la campaña fue a la agencia libre y firmó con los Toronto Blue Jays, aunque su paso por la organización canadiense se limitó al nivel de Triple A con Buffalo.

Bethancourt, que jugó con Curundú la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2004, acumula 428 partidos en Grandes Ligas tras jugar con Atlanta, San Diego, Oakland, Tampa Bay, Miami y los Chicago Cubs.

Entre 2022 y 2023 jugó 205 partidos en los que pegó 151 hits, incluido los 22 vuelacerca y y 33 dobles.