César Blackman y Cristian Martínez mantienen vivo el sueño europeo del Slovan Bratislava

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Slovan Bratislava logró rescatar un valioso empate 2-2 en su visita al Mjällby sueco, en el partido de ida de esta fase clasificatoria rumbo a la UEFA Champions League, dejando la serie completamente abierta para la vuelta del próximo martes 11 de agosto en Eslovaquia.

El encuentro fue muy disputado desde el inicio. Aunque el Slovan Bratislava terminó con una ligera ventaja en la posesión del balón (54 % contra 46 %), el conjunto local generó varias ocasiones de peligro y exigió constantemente a la defensa visitante.

Los dos panameños del Slovan Bratislava tuvieron protagonismo en el compromiso. El volante Cristian Martínez fue titular y aportó equilibrio en la mitad de la cancha durante 79 minutos, participando en la circulación del balón y en la recuperación defensiva. El mediocampista canalero vio una tarjeta amarilla al minuto 52 antes de ser sustituido en la recta final del encuentro.

Por su parte, el defensor César Blackman volvió a ser una pieza importante en el esquema del conjunto eslovaco, aportando seguridad en la última línea durante un partido de alta exigencia ante el campeón sueco.

Goal! Elliot Stroud (Mjallby) runs up to the ball, stops and waits for Dominik Takac to commit before slotting the penalty into the bottom right corner.

Mjalby vs Slovan Bratislava#UCL #mjallby pic.twitter.com/BL3krdBFDa — SJT (@SJTXQJT) August 4, 2026

Tras una primera mitad sin goles, el Mjällby encontró la ventaja al minuto 61 por intermedio de Elliot Stroud, quien convirtió desde el punto penal luego de una mano sancionada dentro del área.

Cuando parecía que los locales tomaban el control de la eliminatoria, el Slovan reaccionó. Al minuto 78, Suleiman Camara igualó las acciones con un potente remate desde la frontal del área tras una asistencia de Mykola Kukharevych.

De esta manera Suleiman Camara empara el juego para la visita, todo se define en casa del slovan



2.T | Mjällby 1-1 Slovan Bratislava | 3° Ronda Clasificación #ChampionsLeague



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La sentencia por el Slovan llegó en el tiempo añadido. En el minuto 94, Camara volvió a ser determinante al asistir a Manasse Kianga, quien definió dentro del área para colocar el 2-1 a favor del conjunto eslovaco.

Le dieron la vuelta al partido, Gooooooool !!! al 90+4 manera de tomar ese balon y apuntar Kianga



2.T | Mjällby 1-2 Slovan Bratislava | 3° Ronda Clasificación #ChampionsLeague



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El resultado permite al Slovan Bratislava tomar una ligera ventaja de cara al compromiso de vuelta, programado para el próximo martes 11 de agosto, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente para definir quién continúa avanzando en las rondas clasificatorias de la UEFA Champions League.