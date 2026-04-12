Blog en vivo: Alcaraz vs. Sinner en la final de MonteCarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de meses de espera y varias ocasiones agonizantemente cercanas, finalmente llegó el momento. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan por primera vez en la temporada, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, en un duelo que tiene mucho más que un título en juego.

El ganador no solo levantará el trofeo, sino que también amanecerá como número uno del mundo, además de dar el primer gran golpe en la gira de arcilla rumbo a Roland Garros. Ambos llegan con 26 títulos en sus carreras, lo que añade otro elemento a una rivalidad cada vez más pareja y relevante en el circuito.

Alcaraz, campeón defensor en Montecarlo, buscará repetir el guion de la temporada pasada, cuando este torneo fue el inicio de su dominio en tierra. Sinner, por su parte, llega encendido, con una racha de 16 victorias consecutivas y títulos en Indian Wells y Miami.

Históricamente, el español ha tenido ventaja, especialmente en arcilla, pero los enfrentamientos recientes han demostrado que cada punto puede inclinar la balanza.

Sigue aquí el blog en vivo, minuto a minuto de la final de MonteCarlo entre Alcaraz y Sinner.

TIEBREAK DEL PRIMER SET +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo Alcaraz sacando 1-0 Alcaraz tras error de Sinner Sinner sacando 1-1 Sinner tras error de Alcaraz 2-1 Sinner gana el punto con un tiro ganador de derecha La tensión se palpita en el ambiente y el público presente está dividido. Alcaraz sacando 2-2 Alcaraz obliga al error de Sinner 3-2 para Sinner, quien gana el punto con un tiro ganador luego de un drop shot pobremente ejecutado por Alcaraz Sinner sacando 4-2 para Sinner. El italiano descoloca a Alcaraz con un gran saque, para el asombro y deleite del público. La cercanía geográfica entre las fronteras de Italia y Mónaco está pagando dividendos para el italiano. 5-2 Sinner obliga al error con un gran saque y está a dos puntos del primer set. Alcaraz sacando 3-5 Alcaraz gana el punto con un saque potente y ahora sus fanáticos se hacen sentir. 4-5. Otro gran saque mantiene con vida a Alcaraz en este set. Tensión máxima y al límite Sinner sacando 6-4. Sinner gana el punto con un smash. Set point para el italiano. 6-5. Sinner tenía el punto ganado pero lo pierde en la red. La presión del momento. Alcaraz sacando ¡NO PUEDE SER! Tras batallar para revertir el tiebreak Alcaraz lo pierde con una doble falta. El peor momento para ese parpadeo. Sinner 1 Alcaraz 0 después de 1 hora y 15 minutos Por como se dieron las cosas en el set, este es el primer momento en todo el partido en que Sinner lleva la delantera.

Primer set, 6-5 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 15-15. Alcaraz con el error no forzado en la red. 15-30. Error no forzado de derecha de Sinner. Alcaraz a dos puntos de abrochar el primer set. 30-30. Alcaraz con un error no forzado de derecha cuando tenía la oportunidad de ganarlo. 40-30. Sinner obliga al error de Alcaraz. Deuce. Sinner con el error no forzado en la red. Ventaja Sinner. El italiano obliga al error con un saque poderoso. Deuce. Error no forzado de Sinner. Momento más tenso del partido. Ventaja Sinner. Con nervios de acero el italiano asegura el punto. Juego para Sinner. Después de 1 hora y 5 minutos el primer set se definirá en un tiebreak.

Primer set, 5-4 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo Ya estamos oficialmente en la recta final del primer set. Si Alcaraz se lleva este juego estará a un juego de su título número 27, segundo de MonteCarlo y de mantener el número 1 del mundo. 15-0. Tiro ganador de Sinner. Alcaraz defiende desde tan profundo que no aparece en pantalla. 30-0. Sinner gana el punto con un smash. 30-15. Error no forzado de revés de Sinner. 40-15. Error de Alcaraz. Juego para Sinner, quien lo gana de rutina.

Primer set, 4-4, Alcaraz sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 15-0. Alcaraz descoloca a Sinner con dos potentes derechas y obliga al error. 15-15. Sinner responde con un poderoso revés cruzado desde el fondo para igualar. 30-15. Error de Sinner y punto para Alcaraz. 30-30. Sinner descoloca a Alcaraz y gana el punto. 40-30. Error de Sinner y Alcaraz está a un punto y un juego de ganar el primer set. Deuce. Sinner obliga al error de Alcaraz. Ventaja Sinner. Doble falta y break point para Sinner. Deuce. Alcaraz obliga al error y empareja el juego. Ventaja Alcaraz. Un drop shot exquisito al que Sinner no logra llegar. Juego para Alcaraz, quien con temple y corazón logra sacar adelante el juego. Está a un juego del primer set.

Primer set, 4-3 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo Sinner y Alcaraz en plena batalla. 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 0-30. Segunda doble falta del partido para Sinner. Momento peligroso. 15-30. Después de un rally largo, Sinner obliga al error. 30-30. Dos errores de Alcaraz, causados posiblemente por viento en contra, meten a Sinner nuevamente en el juego. 40-30. Otro error de Alcaraz, esta vez de revés. Deuce. Esta vez el error es de Sinner. Ventaja Sinner. El tiro de Alcaraz se va de largo. Juego para Sinner. Seguimos igualados en el primer set de esta final del Masters 1000 de MonteCarlo.

Primer set, 3-3, Alcaraz sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 15-0. Alcaraz gana el punto con un tiro ganador de derecha, mientras recibe el aliento del público. 15-15. Punto para Sinner tras error de Alcaraz. La tónica hasta ahora. 30-15. Alcaraz gana el punto de revés en la red. 30-30. Sinner con una poderosa derecha cruzada que deja a Alcaraz completamente descolocado. 40-30. Punto para Alcaraz. Sinner fue por el tiro grande y salió fuera. Deuce. Tiro ganador de revés paralelo de Sinner en el retorno. Ventaja para Alcaraz. Un drop shot perfectamente ejecutado. Juego para Alcaraz. El español gana el punto en la red, poco a poco presionando más a Sinner. Su reacción muestra que sabe lo que significa.

Primer set, 3-2 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo Aquí no está en juego solo el trofeo de campeón. El ganador será número 1 del mundo y empezará a escribir a su favor la narrativa de la rivalidad y del circuito en esta temporada. 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 15-15. Otro intercambio largo que termina a favor de Sinner tras un error de Alcaraz. 30-15. Otro error de Alcaraz le da el punto a Sinner. 40-15. Sólido juego de saque de Sinner hasta ahora. Juego rutinario para el italiano. Seguimos igualados en la mitad del set.

Primer set, 2-2, Alcaraz sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 0-15. Error no forzado de Alcaraz, quien sigue luciendo fuera de partido. 0-30. Primera doble falta de Alcaraz. Se le ha ido el saque. 15-30. Alcaraz gana el punto producto de un potente tiro de derecha. Un alivio para el español, quien juega bajo mucha presión. 30-30. Alcaraz gana el punto con un drop shot exquisito. 40-30. Error no forzado de Sinner de derecha y parece que el español zafará. Deuce. Primer deuce del partido. Sinner termina el punto con un derechazo que obliga al error de Alcaraz. Ventaja Sinner. La presión del momento le está llegando a Alcaraz. Otro momento clave se presenta. Deuce. La presión ahora le llegó a Sinner. Ventaja para Alcaraz. Gana el punto con una derecha potente. Juego para Alcaraz. El español gana el juego más complicado del partido hasta el momento y su reacción y celebración de alivio muestra que lo reconoce.

Primer set, 2-1 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo El juego pasado Sinner puso la casa en orden, recuperando el saque inmediatamente. Presionó, jugó agresivo y le pagó dividendos. Así es el tenis. A veces te quita, a veces te da. Por ahora, el viento parece que será un factor determinante. 15-0. Tiro ganador de derecha paralela de Sinner. El italiano ha salido con mentalidad agresiva y de ganar los puntos rápidamente hoy. 30-0. Error no forzado de Alcaraz, quien de repente luce desconcertado. 30-15. Primera doble falta del partido. 40-15. Error no forzado de Alcaraz. Juego Sinner. El italiano gana el juego tras un error de Alcaraz luego del rally más largo del partido hasta ahora.

Primer set, 2-0 Alcaraz, Alcaraz sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 15-0. Punto rápido para Alcaraz. 15-15. Alcaraz atrae a Sinner con el ‘drop shot’ pero Sinner logra llegar y forzar el error. 15-30. Errores no forzados de Alcaraz le abren la ventana a Sinner. 15-40. Otro momento clave. Error no forzado de Alcaraz y doble break point para Sinner. 30-40. Tiro profundo de Sinner que apenas pica fuera. Juego para Sinner. El italiano recupera el quiebre inmediatamente jugando profundo y presionando a Alcaraz. Si desea ganar, necesitará más de esto.

Primer set, 1-0 Alcaraz, Sinner sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo 15-0. Error no forzado de Alcaraz. 15-15. Alcaraz con el primer tiro ganador del partido con una potente derecha. El primer golpe de autoridad. 30-15. Justo cuando Alcaraz parecía estar entrando en ritmo en el intercambio largo, un error no forzado de derecha le da el punto a Sinner. 30-30. Otro potente tiro ganador de derecha le da el punto a Alcaraz. El español dicta el partido desde su raqueta. 30-40. Break point. Un error de Sinner, provocado por la presión de Alcaraz, nos trae al primer momento clave del partido. Juego para Alcaraz. Sinner arriesgó con una derecha potente que salió fuera y permite que el español tome la primera ventaja.

Primer set, 0-0, Alcaraz sacando. +info Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: por el trono y MonteCarlo Jannik Sinner ganó el sorteo y eligió recibir. Carlos Alcaraz empezará sacando. 15-0. Error de revés de Sinner. 30-0. Otro error de revés, no forzado, de Sinner. 30-15. Esta vez Alcaraz con el no forzado de revés. 40-15. Saque fuerte de Alcaraz que, combinado con el viento, Sinner no logra conectar. Alcaraz gana el juego tras otro error no forzado de Sinner. Intercambios rápidos que no permitieron a ninguno de los dos ganar tracción.