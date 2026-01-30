Blog en vivo: Alcaraz toma ventaja sobre Zverev, 1 set a 0

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial de la ATP, y el alemán Alexander Zverev, actual número tres, abren el telón de las semifinales masculinas del Abierto de Australia 2026. El ganador tendrá la oportunidad de disputar el título este domingo ante quien salga vencedor de la segunda semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Alcaraz disputará su décima semifinal de Grand Slam, con un balance más que favorable: siete triunfos en nueve apariciones previas. El español, ya ganador de seis títulos de Grand Slam, sigue en carrera por otro hito histórico en su joven trayectoria: convertirse en el tenista masculino más joven en conquistar los cuatro torneos grandes.

Zverev, por su parte, también afrontará su décima semifinal de Grand Slam, aunque con un registro distinto: tres victorias en nueve intentos. A sus 28 años, el alemán continúa en la búsqueda de su primer título grande, luego de haberse quedado a las puertas en el Abierto de Estados Unidos 2020 y en Roland Garros 2024.

El premio es mayúsculo: quien se imponga en esta semifinal jugará el domingo por su título número 25, una cifra simbólica que eleva aún más la tensión y la magnitud del duelo.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 4-2 Zverev en el segundo set, Zverev sacando. 15-0. ‘Ace’ para Zverev.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 3-2 Zverev en el segundo set, Alcaraz sacando. 0-15. Error no forzado de Alcaraz. 0-30. Error no forzado de Alcaraz y se le abre una ventana de oportunidad al alemán. 0-40. Zverev aguanta la presión ejercida por Alcaraz. La recompensa? Tres puntos de quiebre. 15-40. Alcaraz salva la primera con un gran tiro ganador de derecha. 30-40. Alcaraz salva la segunda con un ‘smash’. Juego para Zverev. Un error no forzado de derecha paralela de Alcaraz le da el primer quiebre y ventaja de 4-2 a Zverev.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 2-2 en el segundo set, Zverev sacando. 15-0. ¡Que lindooooooooo! Zverev pone a Alcaraz a correr de lado a lado. El español le llegó a todas, pero finalmente logró ganar el punto con un tiro ganador. 15-15. Gran retorno del español de derecha. 30-15. Error no forzado de Alcaraz. 40-15. Error no forzado de Alcaraz. Juego para Zverev. El alemán cierra un sólido juego de servicio.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 2-1 Zverev en el segundo set, Alcaraz sacando. 15-0. Alcaraz muestra excelentes reflejos ganando el punto desde la red, cerrando con una volea de derecha. 15-15. Doble falta para Alcaraz, segunda en el partido. 30-15. Alcaraz forza el error con un estupendo saque afuera. 40-15. Alcaraz gana el punto con un tiro ganador. 40-30. Error no forzado de Alcaraz. Juego para Alcaraz. El español cierra el juego con un tiro ganador cruzado de derecha.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 1-1 en el segundo set, Zverev sacando. 15-0. Zverev gana el punto en la red tras poner al español a correr de lado a lado. 30-0. Zverev forza el error con un saque abierto. 30-15. Error no forzado de Zverev. 40-15. Gran saque de Zverev. Juego para Zverev. El alemán cierra el juego con un ‘smash’.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 1-0 Zverev en el segundo set, Alcaraz sacando. 0-15. Error no forzado de Alcaraz. 15-15. Gran primer saque de Alcaraz para ganar el punto con facilidad. 30-15. Alcaraz forza el error con un ‘smash’. 40-15. Error no forzado de Zverev. 40-30. Tiro ganador de derecha paralela para Zverev. Deuce. Error no forzado de Alcaraz. Ventaja para Alcaraz. Error no forzado de Zverev. Juego para Alcaraz. Zverev intenta ganar el punto con el globo pero se va de largo.

Alcaraz lidera 1 set a 0, 0-0 en segundo set, Zverev sacando. 15-0. Error no forzado de Alcaraz. 15-15. Error no forzado de Zverev. 30-15. Gran saque del alemán. 30-30. Tiro ganador de volea para Alcaraz. 30-40. Gran y poderoso revés de Alcaraz para forzar el error y tener otra oportunidad de quiebre. Deuce. Alcaraz se acelera e intenta ganar el juego con un globo que se va de largo. Ventaja para Zverev. El alemán se queda con el intercambio. Deuce. Tercera doble falta del partido para Zverev. Ventaja para Zverev. Alcaraz sin respuesta al saque. Deuce. Alcaraz se la deja servida para el ‘smash’ a Zverev que no aprovecha y se va de largo. Ventaja para Zverev. El alemán responde con un gran primer saque. Deuce. Otro error no forzado para Zverev. El español está teniendo oportunidades en el saque del alemán. No debería desperdiciarlas más. Ventaja para Zverev. Alcaraz no logra aprovechar el retorno en el segundo saque. Deuce. Gran tiro ganador de revés para Alcaraz, que logra mover de lado a lado al alemán. Ventaja para Zverev. Gran primer saque y gana el punto en el acercamiento a la red. Juego para Zverev. El alemán gana el juego más largo del partido, de casi 10 minutos.

Primer set, 5-4 Alcaraz, Alcaraz sacando. 15-0. Error no forzado de Zverev. 30-0. Otro error no forzado de Zverev. 40-0. Tres set points para Alcaraz. Juego y set para Alcaraz. La frustración del alemán se hace notar y con un error no forzado cierra el primer parcial a favor del español.

Primer set, 4-4, Zverev sacando. 0-15. Primera doble falta para Zverev. 15-15. Error no forzado de Alcaraz. 30-15. Error no forzado de Alcaraz. 30-30. Alcaraz logra forzar el error y suelta un ‘VAMOS!’. 30-40. Gran retorno a un saque potente de Zverev logra forzar el error y segundo punto de quiebre para el español. ¡Doble falta de Zverev y juego para Alcaraz. El español quiebra y sacará por el primer set!

Primer set, 4-3 Zverev, Alcaraz sacando. 0-15. Doble falta de Alcaraz, primera del partido. 15-15. Error no forzado de Zverev. 30-15. Error no forzado de Zverev. 40-15. Alcaraz incrementa la presión y logra el error de Zverev. Juego para Alcaraz. Otro sólido juego de servicio y entramos a las instancias decisivas del set totalmente igualados.

Primer set, 3-3, Zverev sacando. 15-0. Error no forzado de Alcaraz. 30-0. Primer ‘ace’ de Zverev, quien ha ganado 100% de los puntos en su primer saque. 30-15. Error no forzado de Zverev, primer punto perdido en su primer saque. 30-30. Error no forzado de Zverev, tras un retorno potente de Alcaraz. 30-40. ¡Que lindo! Exquisito retorno de revés de Alcaraz para el primer punto de quiebre del partido. Deuce. Alcaraz va por el retorno agresivo, que no paga dividendos, directo a la red. Ventaja para Zverev. Segundo ‘ace’ del partido. Juego para Zverev. Alcaraz intenta ser más agresivo, pero su intento va directo a la red.

Primer set, 3-2 Zverev, Alcaraz sacando. 0-15. Error no forzado de Alcaraz tras el intercambio más largo del partido hasta ahora. 15-15. Error no forzado de Zverev. 30-15. Otro ‘ace’, el tercero, para Alcaraz. 40-15. Error no forzado de Zverev. Juego para Alcaraz tras un error no forzado de Zverev.

Primer set, 2-2, Zverev sacando. 15-0. Error no forzado de Alcaraz. 30-0. Error no forzado de Alcaraz. 40-0. Punto para Zverev. Juego para Zverev, quien no da chances en su saque.

Primer set, 2-1 Zverev, Alcaraz sacando. 15-0. Error no forzado de Zverev. 30-0. Error no forzado de Zverev. 30-15. Error no forzado de Alcaraz. 40-15. Gran tiro ganador de revés paralelo de Alcaraz. Juego para Alcaraz tras un error forzado de Zverev debido a la gran presión de Alcaraz. Ambos inician sacando con solidez.

Primer set, 1-1, Zverev sacando. 15-0. Error de Alcaraz tras gran saque de Zverev. 30-0. Error no forzado de Alcaraz. 40-0. Error no forzado de Alcaraz. Gran revés cruzado del alemán. Juego Zverev. El alemán cierra el juego con un gran tiro ganador de derecha.

Primer set, 1-0 Zverev, Alcaraz sacando. 15-0. Primer saque y primer ‘ace’ del partido para Alcaraz. 30-0. Error no forzado de Zverev. 40-0. Error no forzado de Zverev. 40-15. Error no forzado de Alcaraz. 40-30. Error no forzado de Alcaraz. Segundo ‘ace’ de Alcaraz y con elegancia cierra su primer juego de saque.

Primer set, 0-0, Zverev sacando. 15-0. Error no forzado de Alcaraz. 15-15. Error de Zverev. 30-15. Error de Alcaraz. 40-15. Tiro ganador desde la red de Zverev. 40-30. Error no forzado de Zverev de revés. Error no forzado de Alcaraz y primer juego para Zverev.

Estamos a segundos de comenzar.

Carlos Alcaraz ganó el sorteo previo al calentamiento y ha elegido empezar recibiendo. Alex Zverev iniciará sacando.