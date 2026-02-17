Blog en vivo: Carlos Alcaraz debuta en Doha ante Rinderknech

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

Carlos Alcaraz vuelve a las canchas de tenis este martes como flamante campeón de los últimos dos torneos de grand slam en cancha dura. Dieciséis días después de completar el grand slam al triunfar por primera vez en Australia, Alcaraz llega a Doha buscando afirmarse como el mejor tenista masculino del mundo en la actualidad.

Su primer rival en su segundo torneo del año es el experimentado tenista francés Arthur Rinderknech, de 30 años de edad. Alcaraz y Rinderknech se han enfrentado en cuatro ocasiones: todas victorias de Alcaraz.

En 2021, Alcaraz lo superó en cuatro sets en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. En 2023 y 2025 se enfrentaron en el torneo de Queen’s Club, preparatorio para Wimbledon, con victorias en tres y dos sets para el español. Su última batalla fue en octavos de final del pasado Abierto de los Estados Unidos, con victoria en sets corridos para Alcaraz.

2025 fue un año de ensueño para el español, ganando 8 títulos.

Esta semana Alcaraz buscará ganar su 26° título de su carrera, 9° en un ATP 500 y primero en Doha.

Rinderknech ganó el sorteo y eligió sacar.

Es momento del sorteo.

Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech han entrado a la cancha en Doha. Cada vez falta menos para el inicio del partido.

Alcaraz y Rinderknech están en el túnel a punto de ingresar a la cancha.