Blog en vivo: Carlos Alcaraz debuta en Doha ante Rinderknech
Carlos Alcaraz vuelve a las canchas de tenis este martes como flamante campeón de los últimos dos torneos de grand slam en cancha dura. Dieciséis días después de completar el grand slam al triunfar por primera vez en Australia, Alcaraz llega a Doha buscando afirmarse como el mejor tenista masculino del mundo en la actualidad.
Su primer rival en su segundo torneo del año es el experimentado tenista francés Arthur Rinderknech, de 30 años de edad. Alcaraz y Rinderknech se han enfrentado en cuatro ocasiones: todas victorias de Alcaraz.
En 2021, Alcaraz lo superó en cuatro sets en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. En 2023 y 2025 se enfrentaron en el torneo de Queen’s Club, preparatorio para Wimbledon, con victorias en tres y dos sets para el español. Su última batalla fue en octavos de final del pasado Abierto de los Estados Unidos, con victoria en sets corridos para Alcaraz.
6-5 Rinderknech en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Alcaraz sacando.
15-0. Error no forzado de Rinderknech.
15-15. Rinderknech obliga al error con una gran defensa.
15-30. Rinderknech gana el punto con un tiro ganador de derecha paralelo.
30-30. Alcaraz gana el punto con un tiro ganador de derecha paralelo.
30-40. Error no forzado de Alcaraz y punto para set para el francés.
Deuce. Alcaraz obliga al error de su rival para ganar el punto.
Ventaja Rinderknech. Error no forzado de derecha de Alcaraz.
Deuce. Alcaraz se arriesga, forzando al francés a acercarse a la red y obliga al error para ganar el punto.
Ventaja Alcaraz. Error no forzado de Rinderknech.
Juego Alcaraz. El español obliga al error para forzar el tiebreak.
5-5 en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Rinderknech sacando.
15-0. Error no forzado de Alcaraz.
30-0. Rinderknech gana el punto con una volea de derecha.
40-0. Error no forzado de volea de revés de Alcaraz.
40-15. Tiro ganador de revés paralelo de Alcaraz.
Juego Rinderknech. Alcaraz con el error no forzado.
4-4 en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Rinderknech sacando.
0-15. Error no forzado del francés.
15-15. Un saque potente le deja la pelota servida en bandeja de plata al francés que gana el punto en la red.
15-30. Alcaraz gana el punto con un revés paralelo tras un breve intercambio, pasando al francés quien intentó el acercamiento a la red.
30-30. Esta vez el saque y volea es efectivo y el francés gana el punto con una volea de derecha.
40-30. Otra vez funciona y Rinderknech gana el punto con una volea de revés.
Juego Rinderknech. El francés gana el punto con un tiro ganador de derecha.
4-3 Rinderknech en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Alcaraz sacando.
15-0. Alcaraz gana el punto con un tiro ganador de revés cruzado.
30-0. Alcaraz obliga al error en su acercamiento a la red.
30-15. Error no forzado de Alcaraz.
40-15. Error no forzado de Rinderknech.
Juego Alcaraz. El español ejecuta el saque y volea a la perfección para ganar el punto.
3-3 en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Rinderknech sacando.
15-0. Error no forzado de derecha de Alcaraz.
30-0. Ace de Rinderknech.
30-15. Error no forzado de Rinderknech.
30-30. Error no forzado de derecha paralela de Rinderknech.
40-30. El francés logra sobrellevar la presión ejercida por Alcaraz para ganar el punto con una volea de revés.
Juego Rinderknech. El francés obliga al error para ganar el punto.
3-2 Rinderknech en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Alcaraz sacando.
15-0. Alcaraz obliga al error con un saque bien colocado.
15-15. Error no forzado de Alcaraz en la red.
30-15. Error no forzado de Rinderknech con un revés paralelo.
40-15. Alcaraz gana el punto con un tiro ganador de derecha paralela.
40-30. Doble falta de Alcaraz, primera del partido.
Juego Alcaraz. El español gana el punto con un tiro ganador de derecha cruzada.
2-1 Rinderknech en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Alcaraz sacando.
15-0. Error no forzado de derecha del francés.
30-0. Alcaraz gana el punto con una volea de derecha.
30-15. Error no forzado de Alcaraz.
40-15. Alcaraz con un tiro potente al cual el francés no logra reaccionar.
Juego Alcaraz. El español gana el juego tras un error no forzado de Rinderknech.
1-1 en el segundo set, Alcaraz lidera 1-0 el partido, Rinderknech sacando.
0-15. Error no forzado de derecha.
15-15. Rinderknech con el drop shot al cual Alcaraz no logra llegarle.
30-15. Error no forzado de Alcaraz con un tiro de derecha paralela.
40-15. Ace de Rinderknech.
Juego Rinderknech. El francés gana el juego con un tiro ganador de derecha.
Primer set, 5-4 Alcaraz, Alcaraz sacando.
15-0. Error no forzado de revés del francés.
15-15. Alcaraz falla en el intento del drop shot.
15-30. Error no forzado de derecha del español y se le abre una ventana de oportunidad al francés.
30-30. Alcaraz presiona al francés y obliga un error de derecha paralela.
40-30. Alcaraz gana el punto con una volea de revés. Punto para set.
Deuce. El francés con un retorno potente y Alcaraz se queda sin respuesta.
Ventaja Alcaraz. Error no forzado de revés de Rinderknech y otro punto para set.
Deuce. Error no forzado de derecha de Alcaraz. Este ha sido su juego de saque más complicado.
Ventaja Alcaraz. El español gana el punto con un tiro de derecha cruzada.
Juego y primer set para Alcaraz. El español cierra el primer set con una volea de derecha.
Primer set, 5-3 Alcaraz, Rinderknech sacando.
15-0. Ace para Rinderknech.
15-15. Alcaraz pinta la línea con un revés cruzado.
30-15. Error no forzado de revés de Alcaraz.
40-15. Otro error no forzado de revés de Alcaraz.
Juego Rinderknech. El francés gana su juego de saque más fácil y ahora el español sacará por el primer set.
La derecha de Alcaraz ha sido un espectáculo en este primer set.
Forehand on FIRE today 🔥@carlosalcaraz #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/G7cbkUsS0y— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2026
Primer set, 4-2 Alcaraz, Rinderknech sacando.
15-0. El francés gana el punto con un saque rasante.
15-15. Alcaraz gana el punto con un tiro de derecha al acercarse a la red.
30-15. Rinderknech gana el punto tras una derecha a la cual Alcaraz no tuvo respuesta.
40-15. Error no forzado de derecha de Alcaraz.
40-30. Error no forzado de revés paralelo tras gran presión de Alcaraz.
Deuce. La presión de Alcaraz se vuelve insostenible mediante se alargan los puntos y el francés nuevamente está en aprietos.
Ventaja Alcaraz. Error no forzado del francés.
Deuce. Rinderknech nuevamente ejecuta el saque y volea a la perfección para salir de aprietos.
Ventaja Alcaraz. La presión desde el fondo del español vuelve a obligar el error del francés.
Deuce. Error no forzado de revés de Alcaraz.
Ventaja Alcaraz. Error no forzado de revés del francés y otro punto de quiebre.
Deuce. Alcaraz no logra conectar bien con la bola y sale error de derecha cruzada.
Ventaja Rinderknech. Gran saque del francés que estira al español y lo gana con la derecha paralela.
Deuce. Alcaraz con un retorno de revés cruzado espectacular que no logra contener el francés.
Ventaja Rinderknech. Ace del francés.
Juego Rinderknech. La resiliencia del francés es premiada, quien logra mantenerse con posibilidades, pocas pero existentes, en el primer set.
Primer set, 3-2 Alcaraz, Alcaraz sacando.
15-0. Tiro ganador de derecha cruzada de Alcaraz.
30-0. Error no forzado de Rinderknech.
30-15. Error no forzado de Alcaraz tras presión por parte de Rinderknech.
40-15. Alcaraz gana el punto con un drop shot exquisito.
Juego Alcaraz. El español consolida el quiebre sin despeinarse.
Primer set, 2-2, Rinderknech sacando.
15-0. Rinderknech con un tiro ganador de volea.
30-0. Rinderknech gana el punto con una derecha cruzada.
40-0. Error no forzado desde el fondo de Alcaraz.
40-15. Error no forzado de derecha del francés.
40-30. Error no forzado de Rinderknech en el intento de smash.
40-40. Alcaraz aprovecha el acercamiento a la red del francés para pasarlo con un tiro de derecha rasante. El francés se complica solo.
Ventaja Alcaraz. Error no forzado de derecha de Rinderknech.
Juego Alcaraz. El español finalmente logra quebrar tras una resistencia muy floja por parte del francés.
Primer set, 1-1, Rinderknech sacando.
0-15. Rinderknech pierde el punto con un error no forzado tras un globito excelentemente ejecutado por Alcaraz.
15-15. Error forzado de Alcaraz de derecha.
15-30. Error no forzado de derecha de Rinderknech.
30-30. Error no forzado de revés de Alcaraz en segundo saque.
30-40. Tiro ganador de derecha paralela de Alcaraz, primer punto de quiebre.
Deuce. Rinderknech gana el punto con una derecha paralela en su acercamiento a la red.
Ventaja Rinderknech. Error no forzado de revés cruzado de Alcaraz.
Deuce. Tiro ganador de revés paralelo de Alcaraz.
Ventaja Alcaraz. Alcaraz gana el punto con una derecha cruzada potente a la cual el francés no logra reaccionar. Otro punto de quiebre.
Deuce. El francés ejecuta el ‘saque y volea’ a la perfección.
Ventaja Rinderknech. El francés gana el mejor punto del partido hasta ahora con intercambios desde el fondo y en la red. Alcaraz no logra llegarle a la última pelota.
Juego Rinderknech. El francés vuelve a ganarle otro intercambio al español.