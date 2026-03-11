Blog en vivo: Jannik Sinner vs. Joao Fonseca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrentará a la joven promesa del tenis brasileño João Fonseca, actual número 35 del ranking ATP, en los octavos de final del BNP Paribas Open, torneo que se disputa en Indian Wells, California.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos, pero si lo que ha demostrado Fonseca hasta ahora sigue creciendo y cumpliendo con las expectativas, podría ser el primero de muchos duelos en el circuito.

Esta es la segunda participación de Fonseca en el torneo. En su debut, el año pasado, alcanzó la segunda ronda, donde cayó en sets corridos ante Jack Draper, quien posteriormente terminó proclamándose campeón del certamen.

En el caso de Sinner, el italiano ha sido semifinalista en dos ocasiones, aunque el título en Indian Wells se le ha resistido hasta ahora. Tras perderse la edición del año pasado, llega en 2026 con la clara intención de conquistar el trofeo.

Este enfrentamiento promete, sin lugar a dudas, convertirse en uno de los partidos más atractivos del torneo, enfrentando a una de las máximas figuras del circuito con una de las mayores promesas del tenis mundial.

Primer set, 6-5 Fonseca, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de revés paralelo de Fonseca.

Primer set, 5-5, Fonseca sacando. 15-0. Error no forzado de revés paralelo de Sinner. 30-0. Error no forzado de revés de Sinner. 40-0. Tiro ganador de derecha de Fonseca. 40-15. Error no forzado de Fonseca. 40-30. Error no forzado de Fonseca al acercarse a la red. Juego para Fonseca tras un tiro ganador de derecha cruzada. Sinner sacará para forzar el tiebreak.

Primer set, 5-4 Fonseca, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de derecha cruzada de Fonseca. 30-0. Ace. 40-0. Tiro ganador de derecha cruzada. Juego para Sinner tras un error no forzado.

Primer set, 4-4, Fonseca sacando. 15-0. Tiro ganador de derecha paralela de Fonseca. 15-15. Doble falta de Fonseca. 30-15. Ace del brasileño. 30-30. Sinner gana el punto con un smash. 40-30. Fonseca obliga al error con un gran saque. Deuce. Sinner gana un gran intercambio en el acercamiento a la red. Ventaja Sinner. El italiano obliga el error de revés con un tiro de derecha profundo. Deuce. Error no forzado de revés de Sinner. Ventaja para Fonseca. Error no forzado de revés paralelo de Sinner. Juego para Fonseca, quien lo gana tras un error no forzado de Sinner.

Primer set, 4-3 Fonseca, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 15-15. Error no forzado de derecha de Fonseca. 15-30. Error no forzado de revés cruzado de Fonseca. 40-15. Ace de Sinner. Juego para Sinner, quien gana el punto en el acercamiento a la red.

Primer set, 3-3, Fonseca sacando. 15-0. Error no forzado de derecha de Sinner tras un rally largo. 30-0. Error no forzado de Sinner. 30-15. Tiro ganador de revés paralelo de Sinner. 30-30. Error no forzado de revés de Fonseca. 30-40. Error no forzado de derecha de Fonseca. Deuce. El brasileño salva el break Point con un tiro ganador de derecha cruzada. Ventaja para Fonseca quien gana el punto con un tiro ganador de derecha al acercarse a la red. Juego Fonseca. Ace del brasileño para cerrar el juego.

Primer set, 3-2 Fonseca, Sinner sacando. 15-0. Ace de Sinner. 30-0. Tiro ganador de derecha de Sinner. 40-0. Tiro ganador de derecha de Sinner. Juego para Sinner tras un error no forzado de Fonseca.

Primer set, 2-2, Fonseca sacando. 0-15. Error no forzado de revés de Fonseca. 15-15. Primer saque con el que Sinner no logra conectar. 30-15. Error no forzado de Sinner. 40-15. Ace de Fonseca. Juego para Fonseca tras un tiro ganador de derecha.

Primer set, 2-1 Fonseca, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 15-15. Sinner gana el punto con el acercamiento a la red. 30-15. Error no forzado de derecha de Fonseca. 40-15. Tiro ganador para Sinner. Juego para Sinner tras un error no forzado de derecha de Fonseca.

Primer set, 1-1, Fonseca sacando. 0-15. Error de Fonseca. 15-15. Error no forzado de revés de Sinner. 30-15. Tiro ganador de derecha de Fonseca. 40-15. Error no forzado de Sinner. Juego Fonseca. Sinner no logra poner la raqueta en la pelota.

Primer set, 1-0 Fonseca, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de derecha de Fonseca. 15-15. Error no forzado de revés de Sinner. 15-30. Error no forzado de derecha de Sinner. 30-30. Ace de Sinner. 30-40. Error no forzado de revés de Sinner. Deuce. Error no forzado de derecha de Fonseca. Ventaja Sinner. Error no forzado de derecha de Fonseca. Juego Sinner. Error no forzado de derecha de Fonseca.

Primer set, 0-0, Fonseca sacando. 15-0. Primer saque no retornado por Sinner. 30-0. Tiro ganador de derecha de Fonseca. 40-0. Primer saque no retornado por Sinner. Juego Fonseca. Sólido comienzo con otro tiro ganador de derecha.

Fonseca ganó el sorteo y eligió iniciar el primer set sacando. Ahora calentarán por unos minutos.

