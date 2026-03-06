Blog en vivo: Panamá vs. Cuba en el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de béisbol de Panamá y Cuba abren el telón del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol esta mañana desde el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. El grupo lo comparten con las novenas de Colombia, Puerto Rico y Canadá.

Esta será la cuarta participación de Panamá en el Clásico Mundial, después de competir en las ediciones de 2006, 2009 y 2023. La mejor participación de Panamá hasta la fecha fue la anterior, donde ganó sus primeros dos partidos en la historia del certamen.

En el caso de Cuba, esta será su sexta participación, habiendo competido en todas las ediciones anteriores. Su mejor resultado fue el subcampeonato en la edición inaugural de 2006, mientras que en la más reciente fue semifinalista.

Panameños y cubanos se han enfrentado en el Clásico Mundial en dos ocasiones, con dos victorias para los caribeños. Cuba venció a Panamá por 8-6 en la edición inaugural, en un partido celebrado en Puerto Rico, y por 13-4 en el enfrentamiento más reciente, disputado en Taiwán.

Parte baja del sexto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Yariel Rodríguez lanzando para Cuba. El orden de bateo para Panamá será: Edmundo Sosa José “Chema” Caballero Miguel Amaya Sosa batea elevado al jardín central para el primer out del episodio. Caballero abanica y se poncha para el segundo out de la entrada. Amaya batea un elevado al jardín derecho para el tercer out del episodio. Yariel Rodríguez ha apagado y dominado por completo a la ofensiva panameña desde el montículo.

Parte alta del sexto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Darío Agrazal lanzando para Panamá. El orden de bateo de Cuba será: Alfredo Despaigne Erisbel Arruebarrena Omar Hernández Darío Agrazal irá al montículo en reemplazo de Miguel Cienfuegos. Despaigne batea un rodado al campocorto, provocando el primer out de la entrada. Arruebarrena abanica y se poncha para el segundo out. Hernández también abanica y se poncha para el tercer out. Sólida actuación de Darío Agrazal en el sexto episodio, manteniendo a Panamá en el partido.

Parte baja del quinto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Yariel Rodríguez lanzando para Cuba. El orden de bateo para Panamá será: José Ramos Enrique Bradfield Jr. Allen Córdoba José Ramos abanica y se poncha para el primer out de la parte baja de la quinta entrada. Bradfield batea un rodado a segunda base para el segundo out del episodio. Córdoba se poncha mirando para el tercer out del episodio.

Parte alta del quinto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Abdiel Mendoza inició lanzando para Panamá, pero luego fue reemplazado por Miguel Cienfuegos. El orden de bateo de Cuba será: Yiddi Cappe Roel Santos Yoán Moncada Cappe alcanza primera base tras recibir una base por bolas. Termina el partido para Abdiel Mendoza. Miguel Cienfuegos irá al montículo para enfrentar a Roel Santos. Santos abanica y se poncha para el primer out del episodio. Moncada recibe base por bolas para colocar corredores en primera y segunda base. Será el turno de Ariel Martínez. Martínez con un elevado al jardín central que es capturado por José Ramos, quien inmediatamente conecta con el segunda base Leo Jiménez para el double play y completar el episodio.

Parte baja del cuarto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Livián Moinelo lanzando para Cuba. El orden de bateo de Panamá será: José “Chema” Caballero Miguel Amaya Leonardo Bernal Chema Caballero es golpeado por el primer lanzamiento de Moinelo. Amaya batea un rodado a tercera base, causando un doble play para limpiar las bases. Bernal con el segundo imparable de Panamá en el partido, un elevado al jardín izquierdo, que le permite alcanzar primera base. Leo Jiménez en el plato. Leo Jiménez recibe base por bolas y hay hombres en primera y segunda. Cambio en el montículo para Cuba. Sale Livián Moinelo y ocupará su lugar Yariel Rodríguez. Johan Camargo en el plato. Camargo con el elevado al jardín central para el tercer out. Panamá nuevamente logra poner corredores en posición anotadora y nuevamente se va sin sacarle provecho a la situación.

Parte alta del cuarto episodio, Cuba 3-0 Panamá, Abdiel Mendoza lanzando para Panamá. El orden de bateo de Cuba será: Omar Hernández Yoelkis Guibert Leonel Moas Jr. Abdiel Mendoza reemplaza en el montículo a Logan Allen, quien en los primeros tres episodios se acercó al límite de 65 lanzamientos que tienen los lanzadores en la fase de grupos. Hernández batea una línea directo al segunda base Leo Jiménez para el primer out. Otra vez Leo Jiménez atento para el potente rodado de Guibert, a quien saca out en combinación con el primera base Johan Camargo. Moas abanica para el ponche y el tercer out. Gran actuación en relevo de Abdiel Mendoza.

Parte baja del tercer episodio, Cuba 3-0 Panamá, Livián Moinelo lanzando para Cuba. El orden de bateo de Panamá será: José Ramos Enrique Bradfield Jr. Allen Córdoba José Ramos inicia las acciones con un doble al jardín derecho para poner corredor en posición anotadora. Bradfield abanica y se poncha para el primer out. Córdoba se poncha mirando para el segundo out de la entrada. Vendrá al plato Edmundo Sosa. Sosa es retirado rápidamente con un rodado al campocorto. Otra vez Panamá logra poner un corredor en posición anotadora y otra vez desperdicia la oportunidad. Livián Moinelo ha dominado con curvas a la ofensiva panameña en estos tres primeros episodios.

Parte alta del tercer episodio, Cuba 1-0 Panamá, Logan Allen lanzando para Panamá. El orden de bateo de Cuba será: Yiddi Cappe Roel Santos Yoán Moncada Cappe con un doble al jardín izquierdo para alcanzar segunda base. Santos es puesto fuera con un rodado al lanzador, pero Cappe alcanza tercera base. Moncada batea un cuadrangular al jardín izquierdo, remolcando a Cappe, para poner la pizarra 3-0 a favor de la novena caribeña. Es el turno ahora de Ariel Martínez. Yoán Moncada adds on for Team Cuba with a two-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/VefJILOjy4 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026 Martínez batea imparable al jardín central y el juego poco a poco se le está escapando de las manos a Logan Allen. Viene ahora Alfredo Despaigne. Despaigne es retirado con un elevado al jardín izquierdo. Con dos outs, es el turno de Erisbel Arruebarrena. Arruebarrena se poncha para el tercer out, pero el daño está hecho. Cuba gana 3-0 después de dos entradas y media.

Parte baja del segundo episodio, Cuba 1-0 Panamá, Livián Moinelo lanzando para Cuba. El orden de bateo de Panamá será: Leonardo Bernal Leo Jiménez Johan Camargo Leonardo Bernal es retirado con una roleta a tercera base. Leo Jiménez abanica y se poncha para el segundo out del episodio. Camargo es retirado rápidamente con un rodado al campocorto. 1,2,3. En seguidilla fue retirada la novena panameña.

Parte alta del segundo episodio, Cuba 0-0 Panamá, Logan Allen lanzando para Panamá. El orden de bateo para Cuba en este episodio será: Erisbel Arruebarrena Omar Hernández Yoelkis Guibert Arruebarrena es retirado por medio de un elevado al jardín central. Primer out para Allen y la defensa panameña. ¡Cuarto ponche del partido para Logan Allen! Omar Hernández abanica para el segundo out. Jonrón para Cuba. Yoelkis Guibert lanza la pelota fuera del parque para un cuadrangular solitario que permite que Cuba tome el liderato por 1-0. Yoelkis Guibert ropes a homer down the line for an early Team Cuba lead! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/6CEZm0V9RM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026 Ahora es el turno de Leonel Moas Jr. Moas es retirado para el tercer out con una roleta a tercera base.

Parte baja del primer episodio, Cuba 0-0 Panamá, Livián Moinelo lanzando para Cuba. El orden de bateo para Panamá es: 1. Allen Córdoba 2. Edmundo Sosa 3. José “Chema” Caballero Córdoba alcanza segunda base tras un error en el lanzamiento del primera base cubano Ariel Martinez. Edmundo Sosa se poncha por medio de un slider. ¡Casi! Allen Córdoba es puesto ‘out’ tratando de robarse tercera base. José “Chema” Caballero recibe una base por bolas y alcanza primera base. Es el turno ahora del receptor Miguel Amaya. Amaya es retirado con un rodado a tercera base. Panamá amenazó, colocando en distintos momentos corredores en primera y segunda base, pero no supo aprovechar la situación.

Parte alta del primer episodio, Cuba 0-0 Panamá, Logan Allen lanzando para Panamá. Logan Allen logra el primer ‘out’ pinchando a Santos en cinco lanzamientos. El cubano se quedó mirando y no intentó batear. ¡Segundo ponche para Allen! Yoán Moncada se poncha producto de un slider! Ariel Martínez con un imparable al jardín izquierdo para el primer imparable, alcanzando primera base. Viene Alfredo Despaigne para Cuba, quien participa en su quinto Clásico Mundial de Béisbol. ¡Tercer ponche para Logan Allen! Despaigne se poncha abanicando para el tercer out. Gran comienzo para la defensiva panameña.

La novena de Cuba iniciará bateando y su orden de bateo será: Roel Santos Yoán Moncada Ariel Martínez