Panamá, 09 de febrero del 2026

    NFL

    Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX

    Jaime Heilbron
    08 feb 2026 - 11:04 PM
    Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX
    Drake Maye (izq.) es tacleado por Nick Emmanwori (der.) en el primer cuarto del Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX que se celebra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers de San Francisco. Los Patriots, campeones de la Conferencia Americana, buscarán obtener su séptimo trofeo Vince Lombardi, mientras que los Seahawks buscarán su segundo título.

    Este partido reedita el Super Bowl XLIX celebrado el 1° de febrero de 2015 en Glendale, Arizona. En esa ocasión, los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick remontaron una desventaja de 24-14 entrando al cuarto cuarto para llevarse su cuarto trofeo Vince Lombardi. Ese fue el primero de tres en un período de cinco años para New England.

    Hoy, Mike Vrabel, quien perteneció a los equipos de los Patriots campeones en 2001, 2003 y 2004, buscará llevarlos al título que los pondrá en la cima de la NFL como el equipo más ganador de todos los tiempos. Mike Macdonald estará al mando de los Seahawks, quienes buscan revancha sobre esa dolorosa derrota de hace 11 años.

    PATS 0-3 SEA, Seahawks inician desde su yarda 24

    1ra y 10, Intento de pase largo de Sam Darnold que logra desviar Christian Gonzalez.

    2da y 10, Gran corrida de Seattle de 30 yardas para 1ra y 10.

    1ra y 10 desde la 46 de PATS, Otra gran corrida de Walker para otro primer down.

    1ra y 10 desde la 17, Walker con una corrida para pérdida.

    2da y 12 desde la 19, Sack y pase incompleto

    3ra y 12 desde la 19

    Segundo cuarto, PATS 0-3 SEA, Patriots inician el segundo cuarto desde su yarda 37

    2da y 5, Pase incompleto que casi deriva en una intercepción.

    3ra y 5, Corrida sin gran avance. New England pateará nuevamente.

    Quedan 14:19 en el cuarto.

    PATS 0-3 SEA, Patriots inician con la bola desde su yarda 32 faltando 19 segundos.

    1ra y 10, Corrida para avance de 5 yardas y finaliza el primer cuarto.

    PATS 0-3 SEA, Seattle con la bola desde su yarda 13

    1ra y 10, Corrida con avance mínimo.

    2da y 8, Avance de pocas yardas por medio de una corrida por el costado izquierdo.

    3ra y 7, Pase completo para primer down. Avance de cerca de 10 yardas.

    1ra y 10 desde la 28, corrida por el costado izquierdo para pérdida.

    2da y 15, Pase incompleto a falta de 37 segundos.

    3ra y 15, Pase incompleto y Seattle volverá a patear. Faltan 32 segundos.

    PATS 0-3 SEA, Patriots con la bola desde la yarda 36

    1ra y 10, Pase completo para primer down.

    1ra y 10 desde la 43 de Seattle, corrida sin avance

    2da y 14, Pase completo sin ganancia

    3ra y 15, Segundo sack sobre Maye y New England pateará nuevamente.

    PATS 0-3 SEA, Seattle con la bola desde la 10

    1ra y 10, Pase incompleto

    2da y 10, Pase para ganancia de 4 yardas

    3ra y 6, Pase incompleto.

    Seattle va a ‘punt’ desde la yarda 14.

    PATS 0-3 SEA

    La presión es demasiado y Maye con el pase incompleto. Se viene el punt.

    PATS 0-3 SEA

    Maye con una gran corrida y gana 11 yardas para 3ra y 9.

    PATS 0-3 SEA

    1ra y 10

    La defensa de los Seahawks logra quebrantar la línea ofensiva de los Patriots para el saco y 2da y 20.

    PATS 0-3 SEA

    2da y 2

    Otro primer down para los Patriots.

    PATS 0-3 SEA

    1ra y 10

    Pase corto de Drake Maye

    PATS 0-3 SEA

    3ra y 2

    Corrida para primer down para New England, con 10:34 en el reloj.

    PATS 0-3 SEA

    2da y 4

    Corrida por casi 3 yardas. New England cerca.

    PATS 0-3 SEA

    1era y 10

    Corrida por el centro que acarrea yardas.

    PATS 0-3 SEA

    Es ahora el turno de los Patriots de recibir el balón con 11:52 permaneciendo en el reloj.

    PATS 0-0 SEA

    Field goal es válido para Seattle. Con eso, Seattle toma una leve ventaja de 3-0.

    PATS 0-0 SEA

    3ra y 7

    Pase incompleto. Seattle irá por el field goal y los tres puntos.

    PATS 0-0 SEA

    2da y 10

    Seattle con una corrida que logra ganar unas pocas yardas.

    PATS 0-0 SEA

    Otro pase completo para otro primer down. Seattle está en el lado del campo de New England.

    PATS 0-0 SEA

    Pase completo para primer down.

    PATS 0-0 SEA

    Corrida por el medio de los Seahawks sin un avance mayor.

    ¡INICIA EL PARTIDO!!!!

    New England gana el sorteo y ha elegido recibir en la segunda mitad. Seattle recibirá el balón en la primera mitad en pocos minutos.

    Esta fue la presentación de Green Day en el Super Bowl LX.

    Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX
    Esta fue la presentación de Green Day en el show de apertura del Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    ¡Estamos a escasos minutos de que inicie el Super Bowl LX!

    Suena el himno nacional de los Estados Unidos, interpretado por Charlie Puth.

    Esta será la cuarta participación de los Seattle Seahawks en un Super Bowl. Fueron campeones en 2014 y subcampeones en 2006 y 2015.

    Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX
    Fanáticos de los Seattle Seahawks a su llegada al Levi's Stadium para el Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    Suena “America The Beautiful”, interpretada por Brandi Carlile.

    Esta es la decimosegunda participación de Los New England Patriots en un Super Bowl.

    • Fueron campeones en: 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

    • Fueron subcampeones en: 1986, 1997, 2008, 2012 y 2018.

    Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX
    Fanáticos de Los New England Patriots a su llegada al Levi's Stadium para el Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    ¡¡¡¡Entran Los New England Patriots al terreno de juego!!!!

    ¡¡¡Entran los Seattle Seahawks al terreno de juego!!!

    Están por entrar los equipos al terreno de juego. Cada vez falta menos para el inicio del partido.

    Green Day toma el escenario para el show de apertura. Suena “Boulevard of Broken Dreams”.

    Ex jugadores ganadores del Super Bowl en el pasado entran a la cancha del Levi’s Stadium mientras suena “Time of Your Life” de Green Day en vivo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

