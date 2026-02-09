Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX
Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX que se celebra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers de San Francisco. Los Patriots, campeones de la Conferencia Americana, buscarán obtener su séptimo trofeo Vince Lombardi, mientras que los Seahawks buscarán su segundo título.
Este partido reedita el Super Bowl XLIX celebrado el 1° de febrero de 2015 en Glendale, Arizona. En esa ocasión, los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick remontaron una desventaja de 24-14 entrando al cuarto cuarto para llevarse su cuarto trofeo Vince Lombardi. Ese fue el primero de tres en un período de cinco años para New England.
Hoy, Mike Vrabel, quien perteneció a los equipos de los Patriots campeones en 2001, 2003 y 2004, buscará llevarlos al título que los pondrá en la cima de la NFL como el equipo más ganador de todos los tiempos. Mike Macdonald estará al mando de los Seahawks, quienes buscan revancha sobre esa dolorosa derrota de hace 11 años.
PATS 0-3 SEA, Seahawks inician desde su yarda 24
1ra y 10, Intento de pase largo de Sam Darnold que logra desviar Christian Gonzalez.
2da y 10, Gran corrida de Seattle de 30 yardas para 1ra y 10.
1ra y 10 desde la 46 de PATS, Otra gran corrida de Walker para otro primer down.
1ra y 10 desde la 17, Walker con una corrida para pérdida.
2da y 12 desde la 19, Sack y pase incompleto
3ra y 12 desde la 19
PATS 0-3 SEA, Seattle con la bola desde su yarda 13
1ra y 10, Corrida con avance mínimo.
2da y 8, Avance de pocas yardas por medio de una corrida por el costado izquierdo.
3ra y 7, Pase completo para primer down. Avance de cerca de 10 yardas.
1ra y 10 desde la 28, corrida por el costado izquierdo para pérdida.
2da y 15, Pase incompleto a falta de 37 segundos.
3ra y 15, Pase incompleto y Seattle volverá a patear. Faltan 32 segundos.