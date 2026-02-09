Blog en vivo: Patriots vs. Seahawks en el Super Bowl LX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX que se celebra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers de San Francisco. Los Patriots, campeones de la Conferencia Americana, buscarán obtener su séptimo trofeo Vince Lombardi, mientras que los Seahawks buscarán su segundo título.

Este partido reedita el Super Bowl XLIX celebrado el 1° de febrero de 2015 en Glendale, Arizona. En esa ocasión, los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick remontaron una desventaja de 24-14 entrando al cuarto cuarto para llevarse su cuarto trofeo Vince Lombardi. Ese fue el primero de tres en un período de cinco años para New England.

Hoy, Mike Vrabel, quien perteneció a los equipos de los Patriots campeones en 2001, 2003 y 2004, buscará llevarlos al título que los pondrá en la cima de la NFL como el equipo más ganador de todos los tiempos. Mike Macdonald estará al mando de los Seahawks, quienes buscan revancha sobre esa dolorosa derrota de hace 11 años.

PATS 0-3 SEA, Seahawks inician desde su yarda 24 1ra y 10, Intento de pase largo de Sam Darnold que logra desviar Christian Gonzalez. 2da y 10, Gran corrida de Seattle de 30 yardas para 1ra y 10. 1ra y 10 desde la 46 de PATS, Otra gran corrida de Walker para otro primer down. 1ra y 10 desde la 17, Walker con una corrida para pérdida. 2da y 12 desde la 19, Sack y pase incompleto 3ra y 12 desde la 19

Segundo cuarto, PATS 0-3 SEA, Patriots inician el segundo cuarto desde su yarda 37 2da y 5, Pase incompleto que casi deriva en una intercepción. 3ra y 5, Corrida sin gran avance. New England pateará nuevamente. Quedan 14:19 en el cuarto.

PATS 0-3 SEA, Patriots inician con la bola desde su yarda 32 faltando 19 segundos. 1ra y 10, Corrida para avance de 5 yardas y finaliza el primer cuarto.

PATS 0-3 SEA, Seattle con la bola desde su yarda 13 1ra y 10, Corrida con avance mínimo. 2da y 8, Avance de pocas yardas por medio de una corrida por el costado izquierdo. 3ra y 7, Pase completo para primer down. Avance de cerca de 10 yardas. 1ra y 10 desde la 28, corrida por el costado izquierdo para pérdida. 2da y 15, Pase incompleto a falta de 37 segundos. 3ra y 15, Pase incompleto y Seattle volverá a patear. Faltan 32 segundos.

PATS 0-3 SEA, Patriots con la bola desde la yarda 36 1ra y 10, Pase completo para primer down. 1ra y 10 desde la 43 de Seattle, corrida sin avance 2da y 14, Pase completo sin ganancia 3ra y 15, Segundo sack sobre Maye y New England pateará nuevamente.

PATS 0-3 SEA, Seattle con la bola desde la 10 1ra y 10, Pase incompleto 2da y 10, Pase para ganancia de 4 yardas 3ra y 6, Pase incompleto. Seattle va a ‘punt’ desde la yarda 14.

PATS 0-3 SEA La presión es demasiado y Maye con el pase incompleto. Se viene el punt.

PATS 0-3 SEA Maye con una gran corrida y gana 11 yardas para 3ra y 9.

PATS 0-3 SEA 1ra y 10 La defensa de los Seahawks logra quebrantar la línea ofensiva de los Patriots para el saco y 2da y 20.

PATS 0-3 SEA 2da y 2 Otro primer down para los Patriots.

PATS 0-3 SEA 1ra y 10 Pase corto de Drake Maye

PATS 0-3 SEA 3ra y 2 Corrida para primer down para New England, con 10:34 en el reloj.

PATS 0-3 SEA 2da y 4 Corrida por casi 3 yardas. New England cerca.

PATS 0-3 SEA 1era y 10 Corrida por el centro que acarrea yardas.

PATS 0-3 SEA Es ahora el turno de los Patriots de recibir el balón con 11:52 permaneciendo en el reloj.

PATS 0-0 SEA Field goal es válido para Seattle. Con eso, Seattle toma una leve ventaja de 3-0.

PATS 0-0 SEA 3ra y 7 Pase incompleto. Seattle irá por el field goal y los tres puntos.

PATS 0-0 SEA 2da y 10 Seattle con una corrida que logra ganar unas pocas yardas.

PATS 0-0 SEA Otro pase completo para otro primer down. Seattle está en el lado del campo de New England.

PATS 0-0 SEA Pase completo para primer down.

PATS 0-0 SEA Corrida por el medio de los Seahawks sin un avance mayor.

¡INICIA EL PARTIDO!!!!

New England gana el sorteo y ha elegido recibir en la segunda mitad. Seattle recibirá el balón en la primera mitad en pocos minutos.

¡Estamos a escasos minutos de que inicie el Super Bowl LX!

Suena el himno nacional de los Estados Unidos, interpretado por Charlie Puth.

Suena “America The Beautiful”, interpretada por Brandi Carlile.

¡¡¡¡Entran Los New England Patriots al terreno de juego!!!!

¡¡¡Entran los Seattle Seahawks al terreno de juego!!!

Están por entrar los equipos al terreno de juego. Cada vez falta menos para el inicio del partido.

Green Day toma el escenario para el show de apertura. Suena “Boulevard of Broken Dreams”.