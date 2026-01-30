Blog en vivo: Djokovic gana el segundo set y nivela el partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial de la ATP, y el serbio Novak Djokovic, actual número cuatro y máximo ganador de torneos de Grand Slam, se enfrentan en la segunda semifinal masculina del Abierto de Australia 2026. El ganador disputará el título este domingo ante el español Carlos Alcaraz, quien venció al alemán Alex Zverev en cinco sets y casi cinco horas y media.

Djokovic estará disputando su semifinal número 54 en torneos de Grand Slam e intentará alcanzar su final número 38, con la mira puesta en un vigésimoquinto título de Grand Slam. De lograrlo, el serbio establecería un récord histórico, convirtiéndose en el máximo ganador de torneos grandes tanto en la rama masculina como femenina, rompiendo el empate que actualmente mantiene con la australiana Margaret Court.

Sinner, por su parte, se encuentra en pleno proceso de construir su propia historia. El italiano disputará su novena semifinal de Grand Slam y, de ganar, el jugador de 25 años alcanzaría su séptima final de torneo grande, con la oportunidad de ir en búsqueda de su quinto título de Grand Slam y tercero en el Abierto de Australia.

Las implicaciones son enormes. Si gana Sinner, este domingo jugará por alcanzar el título número 25 de su carrera profesional. Si triunfa Djokovic, el serbio irá por su título número 25 de Grand Slam, un hito sin precedentes en la historia del tenis. Todo está servido para un duelo con peso histórico.

Djokovic y Sinner están igualados a un set, 1-1 en el tercer set, Sinner sacando. 0-15. Doble falta de Sinner.

Djokovic y Sinner están igualados a un set, 1-0 Sinner en el tercer set, Djokovic sacando. 15-0. Djokovic gana el punto con un ‘smash’. 30-0. Error no forzado de Sinner. 30-15. Error no forzado de Djokovic. 40-15. Tiro ganador de revés paralelo para Djokovic. Juego para Djokovic, que lo gana con un ace.

Djokovic y Sinner están igualados a un set, 0-0 en el tercer set, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Djokovic. 30-0. ‘Ace’ de Sinner. 40-0. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner, que lo gana con un revés paralelo.

El tercer set aún no inicia porque Djokovic fue al camerino a cambiarse el atuendo.

Sinner lidera 1-0, 5-3 Djokovic en el segundo set, Djokovic sacando. 0-15. Doble falta de Djokovic. 15-15. Error no forzado de Sinner. 30-15. ‘Ace’ de Djokovic, cuarto del partido. 40-15. Error no forzado de Sinner. Doble set point para el serbio. Juego y segundo set para Djokovic, que gana el segundo set con un tiro ganador de derecha cruzada.

Sinner lidera 1-0, 5-2 Djokovic en el segundo set, Sinner sacando. 15-0. Tiro ganador de derecha cruzada para Sinner. 30-0. Error no forzado de Djokovic. 40-0. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner, que lo gana con un ‘ace’.

Sinner lidera 1-0, 4-2 Djokovic en el segundo set, Djokovic sacando. 0-15. Error no forzado de Djokovic. 15-15. Tiro ganador de derecha paralela de Djokovic. 15-30. Error no forzado de Djokovic. 30-30. Error no forzado de Sinner. 40-30. Error no forzado de Sinner. Deuce. Sinner arrastra a Djokovic a la red con ‘drop shots’ y luego le gana el punto con un ‘passing shot’. Ventaja para Sinner. Error no forzado de Djokovic. Deuce. ‘Ace’ extremadamente oportuno para el serbio. Ventaja para Djokovic. El serbio con un saque sin respuesta. Juego para Djokovic tras otro saque sin respuesta.

Sinner lidera 1-0, 4-1 Djokovic en el segundo set, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Djokovic. 30-0. Sinner con un saque sin respuesta. 30-15. Error no forzado de Sinner. 40-15. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner, quien gana el punto con un smash.

Sinner lidera 1-0, 3-1 Djokovic en el segundo set, Djokovic sacando. 0-15. Sinner gana el punto con una derecha cruzada. 0-30. Doble falta para Djokovic, primera del partido. 0-40. Error no forzado de Djokovic y triple punto de quiebre para Sinner. 15-40. Otro ‘drop shot’ de Djokovic arrastra a Sinner a la red y obliga el error. 30-40. Djokovic con un gran saque que obliga al error. Deuce. Djokovic con otro gran saque que obliga al error. Ventaja para Djokovic. Sinner intenta pasar a Sinner pero comete un error no forzado. Juego para Djokovic, quien tras salvar tres puntos de quiebre, gana el juego con un tiro ganador paralelo.

Sinner lidera 1-0, 2-1 Djokovic en el segundo set, Sinner sacando. 0-15. Djokovic reta a Sinner con el ‘drop shot’ y gana el punto con una volea de revés. 15-15. Sinner gana el punto con una volea de derecha cruzada. 15-30. Error no forzado de Sinner. 30-30. Octavo ‘ace’ de Sinner en el partido. 30-40. Otro ‘drop shot’ de Djokovic que trae Sinner a la red y obliga a otro error de volea. Deuce. Error no forzado de Djokovic. Ventaja para Djokovic. Error no forzado de Sinner. Deuce. Sinner con un gran saque que no recibe respuesta. Ventaja para Djokovic. Tercer punto para quiebre del juego. Juego para Djokovic. El serbio quiebra tras un error no forzado de Sinner.

Sinner lidera 1-0, 1-1 en el segundo set, Djokovic sacando. 15-0. ‘Drop shot’ que obliga el error de Sinner. 30-0. Gran saque sin respuesta de Djokovic. 40-0. Error no forzado de Sinner. Juego para Djokovic tras otro error no forzado de Sinner.

Sinner lidera 1-0, 1-0 Djokovic en el segundo set, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de Sinner. 15-15. Error no forzado de Djokovic. 30-15. ‘Ace’ para Sinner. Séptimo del partido. 40-15. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner. Error forzado de Djokovic, quien no logra penetrar el saque del italiano.

Sinner lidera 1-0, 0-0 en el segundo set, Djokovic sacando. 0-15. Tiro ganador de revés paralelo para Sinner tras un intercambio largo dominado por el italiano. 15-15. Tiro ganador de revés para Djokovic. 30-15. Error no forzado de Sinner. 40-15. Djokovic con un ‘drop shot’ espectacular de revés, se estira como en los viejos tiempos de su juventud y obliga al error de Sinner. 40-30. Error no forzado de Djokovic. Juego para Djokovic, quien toma la delantera en el segundo set tras un error no forzado de Sinner.

Primer set, 5-3 Sinner, Sinner sacando. 15-0. ‘Ace’ para Sinner. El sexto. 30-0. Sinner con el ‘smash’ ganador. 40-0. Sinner con el saque sin respuesta. Juego y set para Sinner, quien cierra el primer set sin sobresaltos, con un revés paralelo ganador después de tan solo 38 minutos.

Primer set, 5-2 Sinner, Djokovic sacando. 15-0. Djokovic con un saque sin respuesta. 30-0. Djokovic con otro saque sin respuesta. 40-0. Punto para Djokovic. Juego para Djokovic. Error no forzado de Sinner.

Primer set, 4-2 Sinner, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Djokovic. 30-0. Tiro ganador de revés paralelo de Sinner. 40-0. Tiro ganador de derecha cruzada para Sinner en su acercamiento a la red. Juego para Sinner. El italiano con un saque al cual Djokovic no tiene respuesta.

Primer set, 4-1 Sinner, Djokovic sacando. 15-0. Djokovic con un saque para el cual Sinner no tiene respuesta. 30-0. Tiro ganador de derecha cruzada para Djokovic. 40-0. Error no forzado de Sinner. 40-15. Error no forzado de Djokovic. 40-30. Tiro ganador de revés cruzado de Sinner. Juego para Djokovic. Error no forzado de Sinner.

Primer set, 3-1 Sinner, Sinner sacando. 15-0. ‘Ace’ de Sinner. 30-0. Error no forzado de Djokovic. 30-15. Error no forzado de Sinner. 30-30. Error no forzado de Sinner. 30-40. Tiro ganador de derecha paralela y punto de quiebre para el serbio. Deuce. Error no forzado de Djokovic. Ventaja para Sinner. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner. El italiano cierra el juego con su quinto ‘ace’.

Primer set, 3-0 Sinner, Djokovic sacando. 15-0. Punto para Djokovic. 15-15. Error no forzado de Djokovic. 30-15. Error no forzado de Sinner. 30-30. ‘Drop shot’ de revés de Sinner. 30-40. Error no forzado de Djokovic. Deuce. ‘Ace’ de Djokovic. Ventaja para Djokovic. Error no forzado de Sinner. Deuce. Tiro ganador de derecha paralelo de Sinner. Ventaja para Djokovic. Error no forzado de Sinner. Juego para Djokovic. El serbio con un saque al cual Sinner no le tiene respuesta.

Primer set, 2-0 Sinner, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Djokovic. 15-15. Error no forzado de Sinner. 30-15. ‘Ace’ para Sinner. 40-15. ‘Ace’ para Sinner. Juego para Sinner. Djokovic no tiene respuesta a lo que trae el italiano.

Primer set, 1-0 Sinner, Djokovic sacando. 15-0. Error no forzado de Sinner. 15-15. Error no forzado de Djokovic. 15-30. Tiro ganador de revés paralelo para Sinner. 15-40. Error no forzado de Djokovic. Juego para Sinner. El italiano quiebra con facilidad.

Primer set, 0-0, Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Djokovic. 30-0. Error no forzado de Djokovic. 40-0. ‘Ace’ de Sinner. 40-15. Error no forzado de Sinner. Juego para Sinner. Gana su primer juego de servicio sin problemas.