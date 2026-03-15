Blog en vivo: Sinner vs. Medvedev van por la gloria en Indian Wells

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jannik Sinner y Daniil Medvedev se enfrentan en la final del BNP Paribas Open de Indian Wells, California, viéndose las caras en una final por primera vez en dos años.

¿La última? La recordada final del Abierto de Australia 2024, donde Sinner remontó una desventaja de dos sets a cero para conquistar su primer título de Grand Slam.

Sinner y Medvedev son dos viejos conocidos del circuito. Este será su decimosexto enfrentamiento, con ligera ventaja para el italiano por 8-7 en el historial.

Medvedev dominó el inicio de la rivalidad, ganando los primeros seis duelos entre ambos. Sin embargo, Sinner cambió la dinámica, imponiéndose en ocho de los siguientes nueve enfrentamientos.

La única victoria reciente de Medvedev llegó en los cuartos de final de Wimbledon 2024, el único tropiezo del italiano en los últimos años dentro de esta rivalidad.

Esta será la sexta final entre ambos, y las cinco anteriores se disputaron en un período de apenas 12 meses entre 2023 y 2024, reflejando la intensidad y frecuencia de sus enfrentamientos en la élite del circuito.

Sinner ha ganado tres de esas finales, mientras que Medvedev se llevó las primeras dos, incluyendo la única disputada en un torneo Masters 1000, el Miami Open 2023.

Ambos llegan con un objetivo claro: conquistar por primera vez el título en Indian Wells.

Sinner disputa su primera final en el torneo, tras haber alcanzado previamente dos semifinales.

Medvedev, en cambio, busca el título en su tercera final, luego de haber caído ante Carlos Alcaraz en las finales de 2023 y 2024.

El ruso además intentará lograr una hazaña reservada para muy pocos: derrotar a Sinner y a Alcaraz en el mismo torneo, algo que solo Novak Djokovic ha conseguido hasta ahora.

Primer set, 6-6, TIEBREAK. Medvedev sacando 1-0 Medvedev tras error no forzado de Sinner. Sinner sacando 1-1 tras error no forzado de Medvedev. 2-1 Sinner tras error no forzado de Medvedev. Medvedev sacando 2-2 tras error no forzado de derecha de Sinner

Primer set, 6-5 Medvedev, Sinner sacando. 15-0. Ace de Sinner. 30-0. Error no forzado de revés de Medvedev. 40-0. Error no forzado de Medvedev. Juego para Sinner, quien gana el punto con un tiro ganador de revés.

Primer set, 5-5, Medvedev sacando. 15-0. Ace de Medvedev. 30-0. Error no forzado de revés de Sinner. 40-0. Punto para Medvedev. Juego para Medvedev, quien gana el punto con un saque potente.

Primer set, 5-4 Medvedev, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de Sinner. 15-15. Error no forzado de Medvedev. 30-15. Tiro ganador de derecha de Sinner en el acercamiento a la red. 40-15. Saque potente de Sinner para ganar el punto. 40-30. Error no forzado de Sinner de revés. Juego para Sinner tras un error no forzado del ruso.

Primer set, 4-4, Medvedev sacando. 0-15. Error no forzado de Medvedev. 0-30. Error no forzado de revés de Medvedev. 15-30. Error no forzado de Sinner. 30-30. Error no forzado de Sinner. 40-30. Otro error no forzado de Sinner. Deuce. Sinner gana el punto con un tiro ganador de derecha. Ventaja Medvedev. Error no forzado de Sinner. Deuce. Sinner gana el punto con un tiro ganador de revés paralelo. Ventaja Medvedev. Gana el punto con un saque potente. Juego para Medvedev tras otro saque potente.

Primer set, 4-3 Medvedev, Sinner sacando. 15-0. Ace de Sinner. 30-0. Error no forzado de revés de Medvedev. 40-0. Tiro ganador de derecha cruzada de Sinner. Juego para Sinner tras error no forzado de Medvedev.

Primer set, 3-3, Medvedev sacando. 0-15. Doble falta de Medvedev. 0-30. Error no forzado de derecha de Medvedev tras retorno profundo de Sinner. 15-30. Ace de Medvedev. 15-40. Error no forzado de derecha de Medvedev. Doble break point. 30-40. Medvedev salva el primero con un tiro ganador de derecha paralela tras presión constante. Deuce. Error no forzado de derecha de Sinner. Ventaja Medvedev. Sinner con el error no forzado de revés tras el punto más largo del partido. Deuce. Error no forzado de revés de Medvedev. Ventaja Medvedev. Error no forzado de derecha de Sinner. Juego para Medvedev tras otro error no forzado de Sinner.

Primer set, 3-2 Medvedev, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de revés de Sinner. 0-30. Medvedev obliga al error con presión fuerte. 15-30. Sinner obliga al error con un saque potente. 30-30. Otro saque potente obliga a un error del ruso. 40-30. Error no forzado de derecha de Medvedev. Juego para Sinner tras otro error no forzado del ruso.

Primer set, 2-2, Medvedev sacando. 0-15. Error no forzado de revés de Medvedev. 15-15. Punto para Medvedev tras un saque potente. 15-30. Medvedev pierde el punto con un error no forzado de revés. 30-30. Error no forzado de revés de Sinner. 40-30. Error no forzado de revés de Sinner tras presión incesante de Medvedev. Juego para Medvedev, quien gana el punto con un saque potente.

Primer set, 2-1 Medvedev, Sinner sacando. 15-0. Tiro ganador de derecha cruzada de Sinner. 30-0. Ace de Sinner. 30-15. Doble falta de Sinner. 40-15. Error no forzado de Medvedev. Juego para Sinner tras un error no forzado de Medvedev.

Primer set, 1-1, Medvedev sacando. 15-0. Medvedev con un saque potente. 30-0. Error no forzado de revés de Sinner tras un globo. 30-15. Error no forzado de derecha paralela de Medvedev. 40-15. Medvedev obliga al error con un saque poderoso. Juego para Medvedev tras un error no forzado de Sinner.

Primer set, 1-0 Medvedev, Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de derecha de Sinner. 0-30. Medvedev gana el intercambio más largo del partido hasta ahora, tomando control del punto con golpes profundos desde el fondo. 15-30. Ace de Sinner. 30-30. Error no forzado de revés paralelo de Medvedev. 40-30. Sinner obliga al error con un saque potente. Juego para Sinner tras un error no forzado de derecha de Medvedev.

Primer set, 0-0, Medvedev sacando. Se viene el inicio del partido. 15-0. Error no forzado de derecha de Sinner. 30-0. Error no forzado de revés de Sinner. 40-0. Medvedev obliga al error tras un gran intercambio en el que potencia y presión logró descolocar al italiano. 40-15. Error no forzado de derecha de Medvedev. Juego Medvedev, tras un error no forzado de derecha de Sinner.

Sinner ganó el sorteo y eligió recibir para iniciar el primer set. Ahora vendrán unos minutos de calentamiento.

¡SE ACERCA EL MOMENTO! Medvedev y Sinner ya están en la cancha central de Indian Wells.

Medvedev y Sinner ya están en el túnel. A punto de ingresar a la cancha. El ruso lo hará primero, al ser el del ranking ATP más bajo entre los dos.

Sinner y Medvedev ya están montados en el carrito que los acercará al estadio principal de Indian Wells. Esta es una de las idiosincracias que hace del tenis uno de los deportes más interesantes que existen. No solo es un duelo entre individuos, sino también entre jugadores que comparten vestuario, comparten transporte y comparten una proximidad que no se ve entre rivales de otros deportes.

Medvedev viene de ganar el ATP 500 de Dubai hace 15 días, mientras que Sinner estará buscando su primer trofeo del año.