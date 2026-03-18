Blog en vivo: Venezuela y Estados Unidos se juegan la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como en esas películas donde la tensión se siente antes del primer diálogo, el diamante del loanDepot Park se convierte esta noche en el escenario de un desenlace inevitable. Dos países, dos historias recientes marcadas por más que béisbol, y un título en juego. Venezuela y Estados Unidos no solo disputan la final de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol; escriben el capítulo final de una trama cargada de contexto, orgullo y cuentas pendientes.

Venezuela llega como el protagonista que fue creciendo escena a escena. Convirtió Miami en territorio propio, impulsado por una marea vinotinto que no ha dejado de creer. Su recorrido ha sido digno de guion: dejó en el camino al poderoso Japón en cuartos de final y luego firmó su pase a la final tras remontar ante Italia en semifinales. Un equipo que ha sabido resistir, responder y emocionar, alimentado por el ruido de su gente.

Del otro lado aparece Estados Unidos, el gigante que no necesita presentación, pero sí redención. Con un lineup repleto de estrellas, los norteamericanos impusieron su peso al eliminar a República Dominicana en un duelo de alto calibre para instalarse nuevamente en la pelea por el título. Llegan como favoritos, pero también con la presión de confirmar su jerarquía.

Jonrón de Venezuela Wilyer Abreu conecta sólido por el central sin hombres a bordo. Lo gana 2-0 a Estados Unidos. WILYER ABREU GOES YARD! pic.twitter.com/wG0Jn0OZVn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Cuatro episodios completos en Miami: Venezuela 1-0 Estados Unidos Venezuela es retirado en orden, mientras que Estados Unidos deja un corredor a bordo. Alex Bregman retirado con Kyle Schwarber en la inicial.

Tres entradas completas: Venezuela 1-0 Estados Unidos Will Smith sale con fly out al jardín izquierdo, ponchado Byron Burton y elevado de Bobby Witt Jr. al central.

Anota Venezuela Maikel García con elevado de sacrificio al jardín central y anota en pisa y corre Salvador Pérez desde la tercera base. Tras dos entradas y media, Venezuela 1-0 Estados Unidos.

Parte baja del segundo episodio, Venezuela 0-0 Estados Unidos, Eduardo Rodríguez lanzando. Orden de bateo de USA: Kyle Schwarber Alex Bregman Roman Anthony Schwarber es ponchado, mientras que Bregman y Anthony son retirados con roletas a la primera base y lanzador, respectivamente.

Parte alta del segundo episodio, Venezuela 0-0 Estados Unidos, McLean lanzando. Orden de bateo de Venezuela: Eugenio Suárez Gleyber Torres Ezequiel Tovar Suárez se poncha abanicando. 1 out. Torres se poncha mirando. 2 outs. Tovar batea imparable al jardín derecho. Turno de Wilyer Abreu. Abreu batea recta al campocorto para el tercer out.

Parte baja del primer episodio, Venezuela 0-0 Estados Unidos, Eduardo Rodríguez lanzando. Orden de bateo de Estados Unidos: Bobby Witt Jr. Bryce Harper Aaron Judge Bobby Witt batea elevado al jardín central, 1 out. Bryce Harper con una recta al campocorto para el segundo out. 2 outs. Aaron Judge se poncha mirando para cerrar el primer episodio.

Parte alta del primer episodio, Venezuela 0-0 Estados Unidos, McLean lanzando. Orden de bateo de Venezuela: Acuña García Arráez Ronald Acuña batea imparable al jardín central y alcanza la primera base. Maikel García batea rodado a tercera base, que ocasiona un double play. Se limpian las bases. Arráez batea un elevado al jardín central para finalizar la parte alta de la primera entrada.

Suenan los himnos nacionales.

El partido iniciará en cualquier momento.

Venezuela iniciará bateando con Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez. El lanzador inicial para Estados Unidos será Nolan McLean.

Estados Unidos, por su parte, fue segundo del Grupo B, también con marca de 3-1. Derrotó a México, Gran Bretaña y Brasil, y perdió solamente ante Italia. En cuartos de final superó a Canadá y en semifinales a la República Dominicana.

Venezuela llegó a la final tras finalizar segundo del Grupo D, con marca de 3-1. Los venezolanos compartieron grupo con la República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua, derrotando a todos sus rivales menos a los dominicanos. En cuartos de final sorprendieron a Japón, el campeón defensor y en semifinales remontaron contra Italia.