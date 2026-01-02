Panamá, 02 de enero del 2026

    Fútbol Argentino

    Boca Juniors vuelve al trabajo con la Libertadores en mente

    Boca Juniors inició su preparación para 2026 con la Copa Libertadores como gran objetivo tras casi cuatro años sin títulos.

    EFE
    Claudio Úbeda fue confirmado como director técnico de Boca hasta junio de 2026. Tomada de X: @GastonNahuel15.

    El club argentino Boca Juniors regresó este viernes a los entrenamientos preparatorios para la temporada 2026 con la Copa Libertadores como principal objetivo y en busca de un trofeo tras casi cuatro años de sequía.

    El plantel conducido por Claudio Úbeda no cuenta hasta el momento con ningún refuerzo, pero sí incluye a experimentadas figuras como el mediocampista de la selección argentina Leandro Paredes, el español Ander Herrera, que acordó seguir en el club un año más, y el delantero uruguayo Edinson Cavani, que busca levantar su nivel tras perder la titularidad en la última parte de 2025.

    Además, tres jugadores dejaron de pertenecer al club tras el vencimiento de sus contratos: el defensor central Cristian Lema, el mediocampista Ignacio Miramón y el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que dejó el club tras casi diez años.

    Hasta el momento, el Xeneize no confirmó incorporaciones, aunque medios locales aseguran que existen tratativas avanzadas para incorporar al extremo colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional.

    La temporada 2026 tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Libertadores, permanente reclamo por parte de los fanáticos y ganada por Boca en seis ocasiones, la última en 2007.

    Boca realizará la pretemporada en sus instalaciones en Buenos Aires y debutará en el Torneo Apertura de Primera División ante Deportivo Riestra el 25 de enero, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en febrero, con la fecha de debut aún por definirse.

    El presidente de la institución, Juan Román Riquelme, todavía no ha logrado ningún título desde su asunción en diciembre de 2023, año que empezó con el último trofeo del club, en la Supercopa Argentina.

    La 2025 fue una temporada para el olvido en Boca: fue eliminado en la fase preliminar de la Libertadores e hilvanó malos resultados en las distintas competencias locales, a lo que se sumó el fallecimiento en octubre de su entrenador, Miguel Ángel Russo, un golpe muy duro tanto para el Xeneize como para todo el fútbol argentino.

    Úbeda, ayudante de Russo y a cargo del equipo tras su muerte, fue confirmado como entrenador del equipo algunos días atrás por Riquelme, pero hasta el momento su contrato se extiende hasta junio de 2026, a mitad de temporada.

    EFE

    Agencia de noticias


