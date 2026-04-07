Bocas del Toro acaricia las semifinales del béisbol mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Tortugueros lideran 2-0 la serie ante Coclé y están a un triunfo de avanzar, mientras Colón empató ante Herrera.

Bocas del Toro hizo respetar su localía y quedó a un paso de la clasificación, luego de imponerse en sus dos compromisos ante Coclé en el estadio Calvin Byron, en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los Tortugueros construyeron su ventaja en duelos de alto nivel competitivo. En el primero dominaron con blanqueada de 4-0, mientras que el lunes sellaron un trabajado triunfo de 2-1, demostrando solidez desde el montículo y oportunismo ofensivo.

En ese segundo encuentro, el derecho Alain Pérez fue la gran figura desde la lomita, al firmar un gran trabajo de seis episodios completos sin permitir carreras ni imparables. El serpentinero solo otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores, controlando por completo a la fuerte ofensiva coclesana.

La derrota recayó en Fidencio Flores, quien también tuvo una presentación destacada pese al resultado. El lanzador trabajó 6.1 entradas, permitió una carrera y siete imparables, con siete ponches y una base por bolas.

A la ofensiva, Joshwan Wright lideró el ataque bocatoreño al batear de 4-2 con una carrera empujada, mientras que por Coclé destacó Omar Oses, quien se fue de 4-1 con una remolcada.

Con la serie 2-0 a su favor, Bocas del Toro viajará ahora al estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, donde Coclé intentará reaccionar ante su afición y extender la serie.

Colón responde en casa

En la otra llave, Colón reaccionó en el estadio Roberto Mariano Bula y logró una dramática victoria de 7-6 sobre Herrera para empatar la serie 1-1.

Los colonenses definieron el compromiso en la parte baja del noveno episodio, cuando fabricaron cuatro anotaciones para dejar en el terreno a su rival, en un cierre cargado de emoción.

Jhadiel Santamaría y Edgard Muñoz encabezaron la ofensiva con dos carreras impulsadas cada uno, mientras que por Herrera sobresalieron Javier González y Adilio Saavedra, también con dos remolques.

El primer partido de esta serie había sido favorable a Herrera por marcador de 3-2, lo que confirma la paridad entre ambos conjuntos.

Ambas series se reanudarán este miércoles. Bocas del Toro visitará a Coclé en el Remón Cantera, mientras que Colón se trasladará al estadio Claudio Nieto para enfrentar a Herrera. Ambos encuentros están programados para las 7:00 p.m., en una jornada que puede resultar determinante en el camino hacia las semifinales.