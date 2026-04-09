Bocas del Toro avanza a semifinal; series de Chiriquí y Darién al límite

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Tortugueros barrieron la serie ante Coclé, mientras que Colón quedó a un paso de asegurar su boleto a semifinales.

Bocas del Toro se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras imponerse con autoridad 10-0 sobre Coclé y completar la barrida en tres juegos. En una jornada que también dejó las series de Darién y Chiriquí completamente igualadas, y en la que Colón tomó el comando de su eliminatoria.

El encuentro fue muy parejo hasta la quinta entrada, cuando el marcador se mantenía 1-0. Sin embargo, desde el sexto episodio, la ofensiva del conjunto del Valle de la Luna explotó con nueve carreras que sentenciaron el compromiso.

Edward Toló lideró el ataque al batear de 5-2, con dos anotadas y dos empujadas, mientras que Héctor Rayo aportó tres remolcadas al irse de 4-1. Por Coclé, Luis Castillo destacó con jornada de 3-2.

En el montículo, Didier Vargas se acreditó la victoria tras una sólida labor de siete entradas, en las que permitió cinco imparables, ponchó a siete y otorgó dos boletos. La derrota fue para Luis Machuca, quien trabajó seis episodios en los que toleró nueve hits y cinco carreras, con seis ponches.

Empatado

Por su parte, Chiriquí dejó claro que seguirá en la pelea al empatar 2-2 su serie ante Veraguas. El conjunto chiricano reaccionó luego de perder los dos primeros juegos en casa y logró igualar la llave tras vencer 10-0 como visitante, en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Situación similar se vivió en la serie entre Darién y Panamá Oeste, donde los darienitas se impusieron 4-2 en el estadio de Metetí, para colocar la eliminatoria 2-2.

En tanto, Colón tomó ventaja en su enfrentamiento frente a Herrera al ganar 7-2 en el estadio Claudio Nieto, colocando la serie 2-1 a su favor.

Con estos resultados, los Beep Beep vuelven a saltar a la cancha del Claudio Nieto para enfrentar a Herrera, en el cuarto partido de la serie.