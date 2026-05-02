Bocas del Toro es bicampeón del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bocas del Toro remontó en los innings finales y venció 6-4 a Chiriquí en el séptimo juego de la Serie Final del Béisbol Mayor, asegurando el bicampeonato en un duelo marcado por giros constantes en el estadio Rod Carew.

La novena bocatoreña remontó en los episodios finales y derrotó 6-4 a Chiriquí en el séptimo juego de la Serie Final, para defender su corona en un duelo cargado de dramatismo en el estadio Rod Carew.

Bocas del Toro encontró la manera de levantarse cuando el partido parecía escaparse y terminó imponiéndose 6-4 sobre Chiriquí en uno de los séptimos juegos más intensos y cambiantes del Béisbol Mayor.

La novena bocatoreña defendió su título en un compromiso que se extendió por más de cuatro horas en el estadio Rod Carew, marcado por la tensión, las revisiones y un giro definitivo en los episodios finales.

El encuentro sufrió un retraso de una hora y treinta minutos debido a las lluvias que cayeron desde tempranas horas de la tarde, alterando la dinámica de ambos equipos en una noche de alta exigencia mental.

Chiriquí había tomado el control del partido desde temprano. Abrió el marcador en el tercer episodio en medio de la polémica, cuando una interferencia del receptor permitió que Luis Jordán anotara la primera carrera del encuentro.

La ventaja se amplió en el cuarto episodio con un extrabase de Iraj Serrano que llevó al plato a Carlos Xavier Quiroz, colocando a los chiricanos arriba 2-0 y con el ritmo del juego a su favor.

Bocas del Toro reaccionó en el cuarto episodio. Jael Escobar conectó el primer imparable del equipo, se robó la segunda base y anotó tras un doblete de Joshwan Wright que descontó en la pizarra.

El empate llegó en el quinto episodio. Escobar volvió a ser determinante con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Edwin Walden, igualando las acciones en un momento clave del compromiso.

Sin embargo, el sexto episodio parecía inclinar definitivamente la balanza hacia Chiriquí. Carlos Xavier Quiroz protagonizó una secuencia dramática: primero un batazo decretado foul tras una revisión de ocho minutos, y luego un cuadrangular que devolvió la ventaja a su equipo, encendiendo a la afición chiricana.

Pero Bocas del Toro no se quebró.

En el séptimo episodio apareció la reacción definitiva. Steven Fuentes entró en problemas y Jonathan Mendoza abrió la ofensiva con un imparable al jardín derecho. A partir de ahí, la presión bocatoreña surtió efecto.

Héctor Rayo y Jael Escobar impulsaron las carreras que empataron nuevamente el encuentro, silenciando momentáneamente a la fanaticada rival y cambiando por completo la inercia del juego.

Con el empate en la pizarra, Joshwan Wright volvió a responder en el momento grande, conectando el batazo que llevó al plato a Mendoza para darle la ventaja 5-4 a Bocas del Toro.

El golpe final llegó en el octavo episodio, cuando Eduards Toló conectó un cuadrangular solitario que amplió la diferencia y terminó de encaminar el triunfo bocatoreño.

Bocas del Toro selló así una remontada de carácter, sosteniéndose en los momentos de mayor presión y ejecutando con precisión en los episodios decisivos para asegurar el bicampeonato.

Títulos de Bocas del Toro en el Béisbol Mayor: 1961, 2012, 2014, 2025 y 2026.