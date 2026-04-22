Bocas del Toro blanquea a Colón y avanza a la final del Béisbol Mayor 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los tortugueros ganaron 4-0 con blanqueo combinado y definirán el título a partir de este jueves en Changuinola

La novena de Bocas del Toro firmó una actuación sólida en todas las facetas del juego para derrotar 4-0 a Colón la noche del martes, en el séptimo y decisivo partido de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, asegurando así su clasificación a la gran final por segundo año consecutivo.

La tropa bocatoreña construyó su victoria con una combinación de bateo oportuno y pitcheo dominante, en un encuentro donde tres lanzadores se encargaron de silenciar por completo a la ofensiva colonense.

La primera carrera del partido llegó en la parte baja del cuarto episodio. El nicaragüense Melvin Novoa abrió la entrada con un doble al jardín izquierdo y avanzó hasta la antesala tras un sencillo de Carlos Sánchez. Posteriormente, Eduards Toló conectó una roleta que permitió que Novoa cruzara el plato, rompiendo el empate.

Bocas amplió la ventaja en el quinto inning. Edwin Walden se embasó tras un error defensivo de Jason Patterson sin outs, situación que fue capitalizada. Un elevado de sacrificio de Jonathan Mendoza permitió la anotación de Walden, mientras que un imparable de Carlos Sánchez remolcó a Jael Escobar y Héctor Rayo, colocando el marcador 4-0, que a la postre sería definitivo.

La ofensiva de Bocas tuvo en Carlos Sánchez a su principal figura. El bateador designado se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas, siendo clave en el corazón del orden ofensivo. También destacó Héctor Rayo, quien conectó dos imparables en cuatro turnos, contribuyendo a mantener la presión sobre el cuerpo de lanzadores de Colón.

En el montículo, el izquierdo Didier Vargas abrió el compromiso y fue determinante en la victoria.

Vargas trabajó siete entradas en blanco, en las que permitió apenas tres imparables, otorgó dos boletos y recetó seis ponches, controlando con autoridad a la alineación rival.

Tras su salida, el relevo bocatoreño completó la tarea sin sobresaltos. Alain Pérez y Alberto Guerrero se encargaron de lanzar las dos últimas entradas sin permitir anotaciones, sellando la blanqueada. Guerrero fue el encargado de bajar el telón, ponchando al nicaragüense Jesús López para el último out del partido.

El abridor colonense Julio Denis cargó con la derrota tras permitir una carrera en tres episodios de labor, en los que también toleró tres imparables, con cuatro ponches y una base por bolas.

Con este resultado, Bocas del Toro avanza a la serie final, donde buscará su quinto título nacional. La disputa por el campeonato iniciará este jueves en el estadio Calvin Byron de Changuinola, escenario de los dos primeros encuentros.

La serie continuará con dos partidos en el estadio Kenny Serracín de David, y en caso de ser necesario, se trasladará al estadio Rod Carew, donde se disputarían hasta tres juegos para definir al campeón de la edición 83 béisbol mayor.