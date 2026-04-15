Bocas del Toro despierta y nivela la serie semifinal ante Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con una ofensiva de 12 imparables y un relevo dominante, Bocas del Toro venció a Colón para igualar la serie semifinal en el Calvin Byron.

La novena de Bocas del Toro reaccionó a tiempo y derrotó 7-2 a Colón la noche del martes en el estadio Calvin Byron de Changuinola, igualando la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El equipo colonense había tomado la delantera en el quinto episodio, cuando Jesús López conectó un sencillo productor que abrió el marcador en los pies de Edgar Muñoz. Sin embargo, la respuesta del actual campeón no tardó en llegar.

En la parte baja del sexto inning, Bocas del Toro armó un rally que cambió el rumbo del partido. Sencillos consecutivos de nicaragüense Melvin Novoa, Yeremy Lezcano y Jonathan Mendoza impulsaron carreras claves para darle la vuelta al marcador y colocar el 4-2 en ese momento.

Desde el montículo, el capitalino Enrique Saldaña trabajó cinco episodios y dos tercios, en los que permitió cinco hits y dos carreras, una de ellas limpia, mientras recetó nueve ponches. El relevo fue determinante, con Jezler Báules lanzando tres entradas y un tercio sin permitir imparables, ponchando a siete bateadores.

Por Colón, el chiricano Harold Arauz también tuvo una salida sólida, pero cargó con la derrota tras permitir siete hits y cuatro carreras en cinco episodios y dos tercios, con ocho ponches y sin otorgar boletos.

La ofensiva bocatoreña fue constante durante la noche, sumando 12 imparables. Melvin Novoa lideró el ataque al irse de 4-3, mientras que Jonathan Mendoza y Edwin Walden remolcaron dos carreras cada uno. Yeremy Lezcano también destacó con dos hits.

Colón, por su parte, conectó cinco imparables, con Anmi Ortega como el más productivo al batear de 4-2, mientras que nicaragüense Jesús López empujó la única carrera del equipo.

La serie tomará este miércoles como día libre antes de reanudarse el jueves en el estadio Roberto Mariano Bula, en Colón.