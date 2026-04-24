Bocas del Toro golpea primero en la final y vence a Chiriquí en Changuinola

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pedro Torres trabajó de forma sólida por Bocas del Toro, lanzando ocho entradas en las que permitió nueve imparables y tres carreras.

La novena de Bocas del Toro pegó primero en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 al imponerse 7-3 sobre Chiriquí la noche de este jueves en el estadio Calvin Byron de Changuinola, en un partido que se definió en los episodios finales tras un duelo que estuvo empatado hasta la séptima entrada.

El campeón defensor, que busca su quinta corona y revalidar el título obtenido en 2025, volverá a ser local este viernes en el Juego 2, nuevamente en territorio bocatoreño.

Chiriquí abrió el marcador desde temprano. En la parte alta del primer episodio, Jhony Santos anotó la primera carrera del juego tras una roleta de Erasmo Caballero, colocando el 1-0 momentáneo.

Sin embargo, la ofensiva de Bocas del Toro respondió y tomó el control en el quinto inning con un racimo de anotaciones. Jonathan Mendoza conectó sencillo al jardín izquierdo que permitió a Jael Escobar anotar desde la segunda base para el empate 1-1. Acto seguido, Melvin Novoa pegó una línea al jardín central que impulsó a Héctor Rayo, dándole ventaja a los locales 2-1.

La presión continuó. Un wild pitch de Steven Fuentes complicó la situación, permitiendo avances en las bases, y posteriormente Yeremy Lezcano conectó imparable al jardín izquierdo que llevó al plato a Jonathan Mendoza, ampliando la diferencia a 3-1.

Chiriquí reaccionó en la séptima entrada y logró empatar el compromiso. Jeffer Patiño conectó un imparable al jardín derecho que remolcó a Amador Rojas desde tercera y a Jorge Rodríguez desde la segunda base, igualando las acciones 3-3 y devolviendo la tensión al encuentro.

Pero la respuesta de Bocas fue inmediata y contundente en la parte baja del octavo episodio. Jael Escobar conectó hit al jardín central que permitió anotar a Eduards Toló para el 4-3. Luego, Melvin Novoa volvió a hacerse sentir con una línea al jardín izquierdo que empujó dos carreras más, anotadas por Carlos Cortés y el propio Escobar, ampliando la ventaja a 6-3.

El golpe final llegó tras un error del receptor Erasmo Caballero en el turno de Carlos Sánchez, situación que aprovechó Jonathan Mendoza para anotar la séptima carrera de los bocatoreños.

En el montículo, Pedro Torres trabajó de forma sólida por Bocas del Toro, lanzando ocho entradas en las que permitió nueve imparables y tres carreras, con siete ponches y dos boletos.

Por su parte, Bryan Cáceres abrió por Chiriquí y toleró seis hits y tres carreras en cuatro episodios y un tercio, con cinco abanicados y tres bases por bolas.

Ambos equipos conectaron 10 imparables en el compromiso. Por Chiriquí destacaron Jorge Rodríguez, Jhony Santos y Jonathan Saavedra con dos hits cada uno, mientras que Jeffer Patiño lideró la producción con dos carreras impulsadas.

Por Bocas del Toro, Melvin Novoa fue la figura ofensiva al remolcar tres carreras, además de batear de 2-4. También aportaron con dos imparables cada uno Carlos Cortés, el propio Novoa, Jonathan Mendoza y Héctor Rayo.

El resultado rompe con la tendencia reciente de Chiriquí, que llegaba con cuatro partidos consecutivos permitiendo cuatro o menos carreras, y marca apenas el sexto juego de la temporada en el que recibe siete o más anotaciones.

Bocas del Toro, en cambio, mantiene su consistencia, sumando duodécimo partido con tres o menos carreras permitidas, y esta vez contra un equipo al que derrotó en los dos enfrentamientos previos en la ronda regular.