Bocas del Toro intentará sentenciar la serie final en el estadio Kenny Serracín

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tropa chiricana saldrá por la primera victoria en esta eliminatoria frente a su gente, en el tercer partido de la serie, desde las 7:00 p.m.

Bocas del Toro buscará dar un golpe casi definitivo en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 cuando visite este domingo a Chiriquí, en el estadio Kenny Serracín, en el tercer juego de la eliminatoria que actualmente domina por 2-0.

Luego de proteger su casa en el estadio Calvin Byron, los Tortugueros llegan con confianza y margen a territorio chiricano, en una serie que ahora cambia de escenario y que pondrá a prueba la capacidad de reacción del conjunto del Valle de la Luna ante su público.

El equipo bocatoreño ha sabido imponer condiciones en los dos primeros encuentros, combinando solidez monticular y oportunismo ofensivo. En el primer juego, se impusieron 7-3 en un duelo que se rompió en los episodios finales, mientras que en el segundo protagonizaron una remontada 3-2, fabricando las tres carreras en la séptima entrada para silenciar nuevamente a su rival.

Chiriquí, por su parte, ha mostrado buenos tramos de juego, incluso tomando ventajas en ambos compromisos, pero no ha logrado sostenerlas en los momentos clave. Esa falta de ejecución en la recta final ha sido determinante en el desarrollo de la serie.

El traslado al Kenny Serracín representa ahora una oportunidad para los chiricanos de reencontrarse con su mejor versión y meterse nuevamente en la pelea. Sin embargo, la presión será alta, ya que una nueva derrota los dejaría contra la pared en una serie pactada al mejor de siete encuentros.

Bocas del Toro, vigente campeón, intentará mantener su ritmo y acercarse aún más al objetivo de revalidar el título, apoyado en un pitcheo que ha sido consistente y en una ofensiva que ha respondido en los momentos de mayor exigencia.

El tercer partido está programado para este domingo desde las 7:00 p.m., en lo que promete ser un capítulo clave de la final.