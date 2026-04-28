Bocas del Toro quiere cerrar la serie y defender su trono

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 llega a su quinto juego. Los Tortugueros, con ventaja de 3-1, se enfrentan a un Chiriquí que sigue en la lucha.

Después de cuatro intensos enfrentamientos, la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 llega a su momento decisivo.

Este miércoles 29 de abril, el estadio Rod Carew será el escenario del quinto juego entre Bocas del Toro y Chiriquí, donde los actuales campeones buscarán una victoria para mantener su hegemonía en la categoría.

Los Tortugueros lograron un triunfo clave el pasado lunes 27 de abril, en el estadio Kenny Serracín, imponiéndose 6-3 y capturando uno de los dos partidos disputados en tierras chiricanas y que los puso arriba 3-1 en la serie.

Con este resultado, Bocas del Toro llega con una ventaja importante en la serie, aunque frente a ellos estará un Chiriquí acostumbrado a remontadas históricas.

El equipo del Valle de la Luna es recordado por su épica recuperación en la serie semifinal de 2019 contra Herrera, cuando, tras estar 0-3 en desventaja, lograron definir la serie en un séptimo y último juego.

Nombres como Ariel Serrano, Einstein Gutiérrez, Ángel Chávez y Carlos Calicho Ruiz marcaron aquella remontada, y hoy figuras como Carlos Xavier Quiroz, Jonathan Saavedra, Jeffer Patiño y Luis Jordán continúan aportando experiencia y liderazgo.

Precisamente, Quiroz y Saavedra han tenido una campaña llena de inspiración al ingresar al club de los 800 imparables, en el que el único miembro hasta ahora era Rodolfo Aparicio.

Esto se suma a una interesante rivalidad deportiva entre estas provincias. De acuerdo con datos del periodista e historiador José Otero, Bocas del Toro y Chiriquí se han enfrentado en cinco finales, incluyendo los duelos de 2013, 2014, 2018 y 2020. Chiriquí domina con tres títulos (2013, 2018 y 2020), mientras que Bocas del Toro se coronó en 2014.

Para la novena chiricana, esta será su final número 27 desde 1982, con un balance de 15 campeonatos y 11 subcampeonatos. Por su parte, los Tortugueros disputan su octava final en este formato, buscando su cuarto título nacional.

En la temporada regular, Bocas del Toro dominó los enfrentamientos directos con victorias de 5-3 en Calvin Byron y 4-2 en Kenny Serracín. Ambos equipos finalizaron con marca de 11-5, consolidándose como los conjuntos más consistentes del torneo.

A ello se suma la figura del legendario técnico Alberto Macré, quien ha dirigido a ambos equipos y busca su quinto título como director, tras haber ganado tres con Chiriquí (1991, 1992 y 1993) y uno con Bocas del Toro (2014), además de sumar dos campeonatos como jugador y cinco como dirigente en la categoría juvenil.