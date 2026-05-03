Bocas del Toro se une al club de bicampeones en el campeonato Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Tortugueros se convierten en el sexto equipo en lograr títulos consecutivos, tras vencer a Chiriquí en siete partidos de la serie final.

La novena de Bocas del Toro escribió una nueva página dorada en el béisbol nacional al proclamarse bicampeón de la categoría Mayor 2026, tras imponerse en una exigente serie final contra Chiriquí, que se extendió a siete partidos.

Con este logro, los Tortugueros se convierten en el sexto equipo en alcanzar esta hazaña en la historia del torneo.

El conjunto bocatoreño se une a una selecta lista integrada por Panamá Metro, Herrera, Chiriquí, Los Santos y Colón, provincias que han logrado conquistar dos o más títulos de manera consecutiva en la categoría mayor.

El año pasado, bajo la dirección del herrerano Audes De León, el equipo levantó el título en 2025, mientras que en esta campaña el mérito recae en el estratega cubano Jorge Gallardo, quien guió al equipo a revalidar la corona en una serie de alta exigencia.

El enfrentamiento también fortaleció una rivalidad deportiva que ya tiene peso histórico. Esta fue la quinta ocasión en que Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentaron en una final del Béisbol Mayor. Los chiricanos se habían impuesto previamente en las ediciones de 2013, 2018 y 2020, mientras que los bocatoreños habían ganado en 2014 y suman ahora el título de 2026.

Además del bicampeonato, la victoria permite a Bocas del Toro seguir escalando en el listado histórico de títulos. Actualmente suma cinco campeonatos nacionales, solo superado por Panamá Metro, que lidera con 26 coronas, seguido por Chiriquí con 17, Herrera con 16, Colón con 9 y Los Santos con 7.