Panamá, 25 de abril del 2026

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    Béisbol

    Bocas del Toro vence a Chiriquí y toma ventaja 2-0 en la serie final

    Los Tortugueros derrotaron 3-2 a la tropa chiricana en el estadio Calvin Byron.

    Humberto Cornejo
    Bocas del Toro vence a Chiriquí y toma ventaja 2-0 en la serie final
    Bocas del Toro compartió el primer lugar de la tabla de posiciones con Chiriquí, con marca de 11-5. Foto: Cortesía/fedebeis

    Bocas del Toro volvió a imponerse y tomó una ventaja importante en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, al derrotar 3-2 a Chiriquí en el segundo juego disputado en el estadio Calvin Byron, resultado que coloca la eliminatoria 2-0 a su favor en la Copa Cerveza Atlas.

    El conjunto chiricano pegó primero en el encuentro. En la parte alta de la primera entrada, Jeffer Patiño conectó un imparable que permitió a Jhonny Santos anotar la primera carrera. La segunda llegó en el tercer episodio, cuando, con las bases llenas, Santos volvió a pisar el plato para ampliar la ventaja.

    Sin embargo, los Tortugueros reaccionaron en la recta final del compromiso. En la baja del séptimo inning, un roletazo de Jonathan Mendoza complicó al cuadro chiricano tras un error de Luis Jordán, lo que permitió que Carlos Cortés anotara la primera carrera para Bocas del Toro.

    Acto seguido, Melvin Novoa conectó un imparable que remolcó a Jael Escobar para igualar el marcador. Con las bases llenas, Yeremy Lezcano recibió una base por bolas, lo que permitió que Jonathan Mendoza anotara la carrera de la ventaja por la vía del “caballito”, sellando la remontada por 3-2.

    Con este resultado, Bocas del Toro se coloca arriba 2-0 en la serie y ahora viajará al estadio Kenny Serracín, donde se disputará el tercer juego este domingo desde las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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