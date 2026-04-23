Panamá, 23 de abril del 2026

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    Béisbol

    Bocas del Toro y Chiriquí se vuelven a topar en una Serie Final

    Los ‘Tortugueros’ saldrán a buscar el bicampeonato frente a un rival que conocen muy bien.

    Humberto Cornejo
    Bocas del Toro y Chiriquí se vuelven a topar en una Serie Final
    Bocas del Toro es el actual campeón de la categoría Mayor. Foto: Cortesía/fedebeis

    El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entra en su etapa decisiva con una final que reaviva una de las rivalidades más marcadas del béisbol panameño. Chiriquí y Bocas del Toro vuelven a enfrentarse por el título.

    De acuerdo con datos del periodista e historiador José Otero, este será el quinto enfrentamiento entre ambas provincias en una serie final, tras los duelos disputados en 2013, 2014, 2018 y 2020.

    En ese historial, Chiriquí domina con tres títulos (2013, 2018 y 2020), mientras que Bocas del Toro se coronó en 2014.

    Para la novena chiricana, esta será su final número 27 desde la implementación del formato actual en 1982, con un balance de 15 campeonatos y 11 subcampeonatos. Además, cuenta con 17 títulos nacionales en su historia y destaca la racha de ocho finales consecutivas entre 1998 y 2005.

    En el banquillo, Alberto Macré buscará su quinto título como director, tras haber ganado tres con Chiriquí (1991, 1992 y 1993) y uno con Bocas del Toro (2014). A esto se suman dos campeonatos como jugador y cinco más como dirigente en la categoría juvenil.

    Por su parte, los “Tortugueros” llegan como actuales campeones y disputarán su octava final en este formato, con saldo de tres títulos y cinco subcampeonatos. En total, la provincia acumula cuatro coronas nacionales (1961, 2012, 2014 y 2025).

    En la presente temporada, Bocas del Toro dominó los enfrentamientos directos en la ronda regular, con victorias de 5-3 en el estadio Calvin Byron y de 4-2 en el Kenny Serracín. Ambos equipos también fueron los más consistentes del torneo, finalizando con marca de 11-5 en la tabla general.

    El camino a la final también reflejó su solidez. Chiriquí avanzó tras eliminar por 4-1 a Panamá Oeste, mientras que Bocas del Toro necesitó siete juegos para superar a Colón.

    En el plano individual, Carlos Sánchez lideró la ofensiva bocatoreña en semifinales con promedio de .297, mientras que Edwin Walden remolcó siete carreras. Por Chiriquí, Jeffer Patiño bateó .320, acompañado por el aporte ofensivo de Erasmo Caballero, quien impulsó cinco carreras.

    Desde el montículo, la serie contará con brazos importantes como Darío Agrazal, Kevin Miranda y Bryan Cáceres por Chiriquí, y Enrique Saldaña, Didier Vargas y Pedro Torres por Bocas del Toro.

    El primer partido de la serie se disputará esta noche, en el Calvin Byron, desde las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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