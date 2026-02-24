Panamá, 24 de febrero del 2026

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Bodo Glimt congela San Siro y elimina al Inter

    Bodo Glimt logró una hazaña histórica en San Siro, eliminó al Inter con autoridad y avanzó por primera vez a octavos de Champions.

    EFE
    Bodo Glimt congela San Siro y elimina al Inter
    El Bodo Glimt dio el batacazo de la fase de playoffs de la UEFA Champions League, eliminando al finalista de la temporada pasada, el Inter Milan. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

    El Bodo Glimt noruego completó este miércoles la gran gesta de su historia. Conquistó San Siro gracias a un regalo de Manuel Akanji y a un golazo de Evjen, eliminó de manera salvaje a todo un Inter de Milán (1-2, 5-2 global) y se clasificó por vez primera a los octavos de final de la Liga de Campeones para confirmarse, de nuevo, como la indudable revelación de la competición.

    El Bodo congeló San Siro. Heló al Inter en su propio feudo. En un estadio mítico en el planeta fútbol. La impresa del Inter, aunque compleja por el resultado en la ida, parecía medianamente razonable. El gran finalista de la pasada edición, también de la de 2023, podía marcar al menos dos goles para llevar el duelo a la prórroga. No era descabellado. Pero topó con la frialdad de un equipo del círculo polar ártico que obró el gran milagro.

    Demostró el Bodo tener mucho más que un campo de césped artificial en el que minimizar a sus rivales. En San Siro, si bien fue sometido en el inicio, exhibió orden. Tranquilidad. No le quemó el balón. Intentó salir a la contra con sentido. Y no falló cuando tuvo oportunidad. En el cómputo general, mereció claramente el pase a octavos.

    No le fue fácil conseguirlo, eso sí, pese a lo abultado del resultado global. El Inter presentó batalla. Pero le faltó algo. La baja de Lautaro Martínez, su referente ofensivo, mermó sus posibilidades una barbaridad. Dumfries y Calhanoglu también hubieran sido diferenciales. Aunque el combinado de Chivu no puede escudarse en las bajas para perder contra el Bodo. Los ‘nerazzurri’ tuvieron todo el control. Generaron las ocasiones. Pero no consiguieron hacer daño. Dimarco, como esperado, fue el mayor peligro.

    De sus botas y su zona salieron las ocasiones más importantes. Centro y remate de cabeza de Pio Esposito. Un disparo que obligó a la primera gran parada de Haikin, que dobló esfuerzos con otra mano clave a un remate de cabeza de Frattesi a centro de, quién sino, Dimarco.

    Asedio total del Inter en la primera mitad. Solo un tímido remate del Bodo a la contra. Pero la sensación de que el Bodo podía aguantar el resultado. Los nervios se apoderaron de San Siro. Solo 5 minutos para, al menos, marcar dos goles. Y cuando menos lo esperó, cayó un jarro de agua fría. Porque Akanji se hizo un lío con el balón y dejó servido el gol al Bodo.

    Se la jugó Blomberg. Paró Sommer. El rechace cayó directamente a Hauge, que empujó a placer en la que un día fue su casa, pero con la camiseta del rival, el Milan. Regalo gigante que cambió la eliminatoria.

    Abierta la veda, vertida sal en la herida, el Inter se volcó. Cambios y ofensiva al máximo. Pero, de nuevo, el frío noruego congeló San Siro. Hauge asistió y Evjen, con calidad, fusiló a Sommer para sentenciar la eliminatoria. El Bodo se supo vencedor de una pelea que, antes de comenzar, pareció tener perdida.

    Y el Inter, pese a sus intentos de reacción, se supo muerto. Dimarco volvió a generar. Akanji rozó su redención con un disparo al palo. Y solo un gol de Bastoni validado por el reloj del colegiado maquilló el resultado en el 76. No le dio tiempo al Inter. La gesta fue amarilla. Fue noruega. Fue de un pequeño equipo del círculo polar ártico que tumbó a uno de los grandes de Europa en su estadio para meterse en los octavos de final de la máxima competición europea.

    Ficha técnica:

    . 1 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck (Dumfries, m.81), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (Diouf, m.62), Barella, Zielinski (Sucic, m.62), Frattesi (Bonny, m.62), Dimarco (Carlos Augusto, m.81); Thuram, Pio Esposito.

    . 2 - Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan (Aleesami, m.85); Evjen (Saltnes, m.81), Berg, Brunstad Fet; Blomberg (Maatta, m.78), Hogh (Helmersen, m.78), Hauge.

    Goles: 0-1, m.58: Hauge; 0-2, m.72: Evjen; 1-2, m.76: Bastoni

    Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Mostró tarjeta amarilla a por parte del Inter de Milán; y a Gundersen (m.67) por parte del Bodo Glimt.

    Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán.

    EFE

    Agencia de noticias

