Boletos del Super Bowl alcanzan precios de hasta $50,000

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los boletos del Super Bowl 60 alcanzan precios exhorbitantes, desde $4,700 hasta casi $50,000 en reventa y zonas VIP del estadio.

Este domingo por la noche se celebrará la edición número 60 del Super Bowl, el partido por el campeonato de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. El Super Bowl es el evento deportivo del año en ese país, por encima de la Serie Mundial y las finales de la NBA.

En el deporte estadounidense, la popularidad se traduce en precios altísimos para los boletos de los grandes eventos. Cuando se trata del Super Bowl, esas cifras alcanzan niveles estratosféricos.

En la plataforma Ticketmaster, uno de los vendedores de boletos digitales más populares de Estados Unidos, la entrada más económica ronda los $4,700 en una esquina del nivel 400, el punto más alto del estadio. La más costosa se aproxima a los $50,000, ubicada en una zona VIP al nivel del campo y cerca del centro del terreno.

Insane: The cheapest Super Bowl tickets this year are going for right under SEVEN THOUSAND DOLLARS.



This will end up being one of the most expensive games of all time.



Seahawks vs Patriots will be an absolute movie.



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FBp5k9o6Xb — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 27, 2026

En el nivel 300, los precios suben respecto al 400: los más económicos se ubican entre $5,000 y $6,000 detrás de las zonas de anotación, alrededor de $8,000 en las esquinas y entre $10,000 y $12,000 en las áreas centrales.

En cuanto al nivel 200, los precios se mantienen similares a los del 300, ya que la calidad de visibilidad no dista mucho entre ambos sectores.

En los asientos a nivel de campo es donde se observan las mayores discrepancias. Las entradas más económicas oscilan entre $7,000 y $8,000 detrás de las zonas de anotación y las esquinas, pero pueden elevarse a $14,000 y $15,000, e incluso superar los $20,000 y $30,000 cerca del centro del campo.

The actual Superbowl LX list prices.



Still expensive but nowhere near the $7,000 MINIMUM they are going for now. Scalpers are out of control. pic.twitter.com/Nxt3J0LkBg — Joel Smith 🇻🇪 NFC Champion 12th Man (@joelsmith) January 30, 2026

En otros sitios de reventa como StubHub, SeatGeek y VividSeats, los precios se mueven de manera similar. Estos costos exorbitantes tienen un motivo claro, por más irracional que parezca.

La mayoría de las entradas ofrecidas a estos valores pertenecen a personas que realmente planean asistir, pero que fijan un precio elevado por si alguien decide caer en la tentación y comprarlas. Sería casi como ganarse la lotería.