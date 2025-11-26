‘Bolillo’ Gómez agradece su continuidad en la selección de El Salvador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez agradeció este miércoles su continuidad como seleccionador de fútbol de El Salvador, anunciada el martes por el presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes (Indes) y único aspirante a dirigir la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele.

“Me siento muy agradecido con el presidente Yamil de que me hayan dado la continuidad de poder estar acá, yo creo que ya conozco más, ya no estoy tan ciego”, dijo el estratega mundialista a periodistas.

Bukele, quien se prevé sea elegido a mediados de diciembre como titular de la Fesfut, dijo el martes que “el ‘Bolillo’ continúa”, porque de no hacerlo “es retroceder y perder 10, 11 meses”.

El ‘Bolillo’ asumió la dirección de la Selecta salvadoreña a finales de febrero pasado y ha dirigido 14 partidos, en los que ha sumado únicamente 2 victorias, además de 4 empates y 8 derrotas. De estos, 3 han sido amistosos, 3 de Copa Oro y 8 de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026.

En los 6 encuentros de la última fase, El Salvador cosechó únicamente un triunfo y perdió 5 veces de manera consecutiva, para quedarse último en el Grupo A de la eliminatoria de la Concacaf. En cuanto a goles, anotó solo 2 y recibió 11.

Gómez se negó a calificar como un “fracaso” el papel de la selección salvadoreña bajo su dirección, pero admitió que se jugó “muy mal” ante Panamá y Surinam.

“En este momento no me he recuperado, no por no haber ido al mundial, sino por la forma en la que terminamos la eliminatoria, que fue muy mal, con resultados muy malos”, acotó.

El Salvador buscaba ir a su tercer mundial, instancia a la que accedió en México 1970 y España 1982, con la esperanza de que la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, dado que son los anfitriones del Mundial de 2026, le diera más oportunidades de clasificarse.