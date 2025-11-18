‘Bolillo’ Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección de El Salvador, Hernán Darío Bolillo Gómez, expresó que todos los jugadores de las selecciones de Concacaf deben salir a ganar en la última jornada de la eliminatoria, ya que el orgullo más grande es representar al país.

“La selección es el orgullo del país. Si uno se la pone, se la tiene que reventar. Las rabias que tengo a veces son esas. Cuando te la pones te tienes que hacer matar”, dijo Gómez en conferencia de prensa en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“Tengo sentido de pertenencia. Mañana nosotros y los otros equipos tienen que salir a respetar al país, primero”, agregó.

Al ser preguntado si Thomas Christiansen lo supera en caso de lograr la clasificación al Mundial, el experimentado técnico colombiano contestó que nadie olvida al primero.

“El primero nunca se olvida. Vaya usted a Ecuador, es como si estuviera en Panamá”, mencionó Bolillo, quien llevó a Panamá a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“La cosa de que me supera o no me supera, ya quedó de segundo”, añadió.

Hernán Darío Gómez observa a sus jugadores, en el entrenamiento en el estadio Rommel Fernández. Foto: Anel Asprilla

Sobre el crecimiento o evolución de La Selecta, Gómez comentó que es complicado con tantas derrotas, pero aseguró que el grupo ha dado su salto de calidad.

“El futbolista salvadoreño es muy técnico, tiene buena recepción, es muy inteligente para jugar, pero le falta algo. También son buenas personas”, manifestó.

“Les digo que no sean tan buenos, pero son buenos jugadores”, añadió.

El Salvador llega con cuatro derrotas consecutivas. Foto: Anel Asprilla

El partido entre La Selecta y Panamá está pactado para iniciar a las 8:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“Vamos a salir a ganar. Vamos a enfrentar a un gran rival, que tiene muy buenos jugadores”, aseguró Bolillo.

“Vamos a darlo todo en el terreno. Sabemos al rival que vamos a enfrentar”, concluyó.