Bolillo Gómez: ‘Quedé como berraco con muchas cosas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la victoria de la selección panameña sobre El Salvador por 1-0 en el Estadio Cuscatlán, el director técnico del equipo salvadoreño, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, se refirió al arbitraje, por el cual se sintió perjudicado desde el principio, elogió el esfuerzo de los suyos y valoró el trabajo de la selección panameña a lo largo de estos últimos años.

Gómez abrió la rueda de prensa refiriéndose al trabajo del canadiense Drew Fischer, de quien sintió que condicionó a su equipo desde el inicio del partido, siendo más permisivo con los canaleros.

“Son cosas que no sé por qué no nos las pitan,” lamentó el Bolillo. “Por ejemplo, en el inicio del partido hay dos hombres muy importantes de nosotros como es Landaverde y Cerritos, inmediatamente con amarilla. El partido fue de mucho roce, de mucho choque en los primeros minutos y las amarillas fueron para nosotros, para ellos no,” continuó.

El Bolillo además alimentó la polémica sobre si hubo o no fuera de juego en la jugada del gol de Panamá y el rol del referí canadiense.

“Pero bueno, yo en vez de decir, ya vi el video del gol que nos hacen. Dice uno, lo puede anular, lo puede apagar como el gol que nosotros hacemos,” resaltó Gómez. “Lo puede anular, lo puede apagar. Depende del juez, como quiso tomar la decisión,” concluyó.

Gómez también destacó la experiencia de la selección panameña, valorando su trabajo y el tiempo que llevan jugando juntos. Además, defendió el esfuerzo de sus propios jugadores y volvió a subrayar, sutilmente, que se sintió perjudicado por decisiones fuera de su control.

“Pero Panamá sí es un equipo que tiene buen trabajo,” destacó el Bolillo. “Tienen siete años, tienen jugadores con mucho tiempo jugando juntos. Es un equipo con más elaboración que el nuestro. El nuestro es un equipo más fuerte, tiene orden, un orden que hoy no tuvo la coordinación de otros partidos. No tuvo los respaldos porque… pues ya deben saber ustedes por qué. Porque si digo yo, dicen que estoy abriendo paraguas, pero… quedé como berraco con muchas cosas,” cerró.

El Bolillo también compartió sus impresiones sobre el partido, reconociendo que fue difícil para ambos equipos, y que Panamá bajó la intensidad sobre el final, lo que le dio a El Salvador la oportunidad de lanzarse al ataque.

“Un partido duro, para ellos también fue duro,” observó el Bolillo. “Al final aflojaron. Los cambios nuestros, pues, eran para abrirnos un poquito más. Lógicamente se ve que terminamos atacando, pero se ve también que Panamá no quiso atacar más y quiso guardar y aguantar su resultado, y eso le salió bien. Tenemos que trabajar mucho más para igualar a ese equipo,” señaló.

El técnico también advirtió sobre lo apretada que está la eliminatoria y cómo el panorama puede cambiar en cada jornada.

“O ganar o nos quedamos,” sentenció. “Hay un partido que es Panamá-Surinam. Independiente del resultado que quede allá, si nosotros ganamos nos volvemos a meter,” advirtió.

Gómez señaló que el partido fue más cerrado de lo que se pudo apreciar y destacó la manera de jugar de Panamá.

“El fútbol de Panamá es más vistoso y se puede ver que hizo más,” apreció. “No podemos hablar de que Mario nos haya salvado mucho, que hayan llegado demasiado. No. Se veía más vistoso por su juego. Es un fútbol vistoso, bonito. Nosotros no tenemos ese juego, tenemos otro estilo de juego, pero yo no voy a señalar a los muchachos en ese aspecto,” cerró.

El Bolillo aprovechó nuevamente para criticar las decisiones arbitrales a lo largo del partido.

“Tuvimos opciones también como para meter unos goles,” compartió. “No fue que nos hayan pasado por encima, no, no. Más bien nos dejaron mal parados con el arbitraje, pienso yo, ahora que vi en el camerino lo que pasó,” lamentó.

Finalmente, Gómez valoró la evolución del fútbol panameño en los últimos años y el alto nivel con el que vienen jugando.

“Yo sigo mucho a los equipos que dirigí como Ecuador, Panamá, como Colombia, porque queda uno con jugadores y gente que uno ha trabajado,” compartió. “Antes del partido, en varias entrevistas dije que era el mejor equipo que había en Centroamérica. Y hoy lo veo, y es un equipo que cuando tiene el balón a veces es incontrolable, a uno o dos toques, triangulaciones, se buscan los espacios, se conocen. Sin mirarse saben dónde está el uno, dónde está el otro, pero son muchos años ya de trabajo, y eso se le ve en la cancha. Un equipo que juega muy bien, muy bien, que tiene jugadores de mucha experiencia, mucho recorrido y con muy buena técnica,” cerró.

El Salvador recibirá a Guatemala por la cuarta fecha de esta ronda final el martes, en el Estadio Cuscatlán, en su último partido como local en esta eliminatoria. El encuentro está programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).