Bolillo Gómez tras la eliminación: ‘Este equipo es para el 2030, no para hoy’

La eliminación de El Salvador en la fase de grupos de la Copa Oro 2025 se confirmó con una derrota 2-0 ante Canadá, en un duelo disputado este martes en el Shell Energy Stadium de Houston.

El equipo dirigido por Hernán Darío El Bolillo Gómez finalizó el Grupo B en el último lugar con apenas un punto, sin goles a favor, y con un futuro inmediato lleno de incertidumbres. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico colombiano sorprendió al proyectar su mirada mucho más allá del presente: "Es un equipo que para el 2030 tiene que estar full”.

Fue el comentario más polémico de la noche. Cuando un periodista le recordó que El Salvador no anotó en toda la fase de grupos —algo que no ocurría desde 1998— y que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos (frente a Anguila), Gómez defendió el proceso con firmeza, asegurando que en tres meses y veinte entrenamientos no se puede construir una selección competitiva: “Proceso no son tres meses. Proceso es más de un año. Y este equipo está armado para dentro de cinco”.

El grupo B concluyó con Canadá (7 puntos) y Honduras (6 puntos) como clasificados. Curazao sumó 2 puntos y El Salvador, apenas 1. La Selecta cerró sin goles y con dos expulsiones en el partido final, las de Jairo Enríquez y Santos Ortiz.

Para el Bolillo, el análisis fue claro: “Las expulsiones son normales, pero con nueve jugadores el equipo mantuvo el orden. Canadá no nos metió cinco porque no encontró espacios, no porque bajaron el ritmo”.

El Salvador, actualmente en la posición 81 del ranking FIFA y octava selección de la Concacaf, vive un lustro convulso en el que ha tenido cinco entrenadores distintos, incluyendo a David Dóniga Lara, quien venía de ser asistente técnico de Thomas Christiansen.

Gómez, nombrado hace cuatro meses, asumirá el reto de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 compartiendo grupo con Panamá, Guatemala y Surinam. Un cuadrangular corto, de solo seis partidos en poco más de 70 días, en la que El Salvador que podría dar el pase al repechaje.

Gómez insistió en que esa eliminatoria es la oportunidad más cercana en años, pero reconoció que las posibilidades reales dependen de factores externos: “La ilusión está. Ojalá tengamos una buena racha en ese cuadrangular y nos metamos, pero no es por el proceso”.

Además, pidió apoyo a la afición, sabiendo que la paciencia está agotada: “Yo necesito al salvadoreño, el que te abraza en la calle. Si ellos no están con nosotros, no clasificamos. Ayúdennos. La selección no es mía, es del país”.

Sobre el balance táctico, destacó el orden defensivo como el único punto positivo y reconoció la falta de poder ofensivo como el principal problema a corregir. “No tenemos el Messi que nos salve. Tenemos que ser muy colectivos. Pero estos pelados tienen 21, 22 años. Hay que darles tiempo”.