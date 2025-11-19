Bolillo perdió las casillas tras ser increpado por fanático salvadoreño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez vivió un tenso momento la noche del martes al llegar al hotel de concentración de El Salvador, luego de la derrota 3-0 sufrida ante Panamá en la última fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026.

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que el experimentado entrenador fue increpado por un aficionado que lo esperaba a la entrada del edificio.

En redes circula un video de un incidente entre un fanático salvadoreño y el técnico Hernán “Bolillo” Gómez en un hotel de ciudad de Panamá. El hecho se registró entre la medianoche y madrugada, tras el partido entre #Panamá y #ElSalvador. pic.twitter.com/rB9PigMspu — Alexander Calderón (@alexandercal30) November 19, 2025

En las imágenes se observa a Gómez caminando hacia el acceso principal del hotel acompañado por miembros de su cuerpo técnico, cuando un seguidor salvadoreño comenzó a grabarlo con su teléfono mientras lo acusaba de los malos resultados de La Selecta y lo cuestionaba por su desempeño durante la eliminatoria.

El aficionado también lanzó gritos señalando que el entrenador solo había llegado al país “a cobrar”, y remató burlonamente con la frase: “Gracias, Bolillo. Clasificaste a Panamá dos veces”, en referencia a la clasificación de la Roja a Rusia 2018 y, ahora, al Mundial 2026.

Ante los gritos, otra persona presente intervino para exigir respeto al seleccionador, encarando al aficionado para que dejara de provocar. En ese momento, Gómez, visiblemente molesto, se acercó junto a su asistente Édgar Carvajal para confrontar la situación.

El entrenador Hernán Darío Gómez durante un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026. EFE

La tensión aumentó cuando el Bolillo intentó abalanzarse hacia el aficionado, aunque rápidamente fue contenido por personal de seguridad del hotel, que evitó que el incidente pasara a mayores. El entrenador fue escoltado hacia el interior del edificio mientras el agresor continuaba grabando.

El episodio se suma al ambiente de frustración y críticas que rodea a la selección salvadoreña, que cerró la eliminatoria mundialista sin poder sumar los resultados necesarios para mantenerse en la pelea por un cupo. Gómez no emitió declaraciones públicas sobre el incidente tras su ingreso al hotel.