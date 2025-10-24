Bolívar Espinosa se adueña de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala

El ciclista panameño Bolívar Gabriel Espinosa se convirtió este viernes 24 de octubre en el protagonista de la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala, al imponerse en un emocionante sprint final y enfundarse el liderato general de la competencia.
Espinosa cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 25 segundos, superando en el embalaje al estadounidense John Borstelman (Momentum Racing GCS Quici) y al ecuatoriano Bryan Obando (Movistar Best PC), quienes registraron el mismo tiempo.
La primera etapa de la ronda chapina se disputó sobre 172 kilómetros, con salida en Tuculutlán y llegada en Puerto Barrios, bajo un intenso calor que marcó el desarrollo del pelotón.
Otro panameño destacado fue Christofer Jurado, quien finalizó en la quinta posición, a 33 segundos de los punteros.
“Se ha hecho un buen trabajo en esta primera etapa, ha sido muy rápida y con alta temperatura. Gracias a Dios tuvimos fuerzas para cerrar bien. Sabemos que es una Vuelta dura y ahora a defender el liderato”, declaró Espinosa tras su victoria.
En la clasificación general, Espinosa (Selección de Panamá) lidera con 3:46:15, seguido por Borstelman a 2 segundos y Obando a 18 segundos. Jurado, por su parte, marcha octavo a 43 segundos.
El triunfo del chiricano recordó la hazaña de su coterráneo Franklin Archibold, quien también se impuso en la Vuelta a Guatemala en el año 2022, consolidando la presencia panameña en el ciclismo regional.
Este sábado se disputará la segunda etapa, con un recorrido de 160.6 kilómetros entre Gualán y El Corvado, que promete nuevas emociones en la montaña.
La Vuelta a Guatemala marca el inicio del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, otorgando puntos clave para el ranking internacional y las aspiraciones del ciclismo panameño.