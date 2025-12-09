Bolivia recibirá a Panamá en la ciudad de Tarija

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ciudad de Tarija será la sede del partido amistoso entre Bolivia y Panamá, un encuentro que servirá como preparación para ambos equipos en el camino hacia el Mundial 2026.

El partido ante la selección panameña se suma al calendario de compromisos que tendrá La Verde fuera de fecha FIFA, el cual también incluye un duelo ante República Dominicana y México en Santa Cruz.

Esto lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, a diferentes medios del país sudamericano.

Aunque el choque contra Panamá no se disputará en ventana internacional, tanto los bolivianos como panameños lo consideran una oportunidad clave para ajustar detalles, probar variantes y mantener ritmo competitivo de cara a los desafíos que se aproximan. La Roja, recientemente ubicada en el grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, continúa afinando su preparación bajo el mando de Thomas Christiansen, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a su segunda participación mundialista.

Por su parte, Bolivia encara un escenario decisivo. La Verde se alista para disputar la repesca mundialista, en la que deberá superar a Surinam e Irak para obtener un cupo al Mundial del próximo año. En caso de lograr la clasificación, los bolivianos se integrarían al Grupo I, donde los esperan rivales de gran peso como lo son Francia, Senegal y Noruega.

Tarija se encuentra ubicada al sur del país y cuenta con una altitud de 1,834 metros sobre el nivel del mar.