Panamá, 27 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak el cupo al Mundial

    La selección suramericana se impuso con goles de Moisés Paniagua a los 72 minutos y de Miguel Terceros, de penalti, a los 79.

    EFE
    Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak el cupo al Mundial
    Enzo Monteiro (i) de Bolivia disputa el balón con Leo Abena de Surinam. EFE/ Miguel Sierra

    La selección boliviana de fútbol superó este jueves el primer obstáculo en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 al vencer de remontada a la de Surinam por 2-1 en Monterrey (México) y buscará su clasificación el próximo martes ante Irak en esta misma ciudad.

    La selección suramericana se impuso con goles de Moisés Paniagua a los 72 minutos y de Miguel Terceros, de penalti, a los 79.

    Surinam abrió la cuenta al minuto 48 a través de Van Gelderen.

    Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak el cupo al Mundial
    Liam Van Gelderen (c) de Surinam celebra un gol este contra Bolivia. EFE/ Miguel Sierra

    El partido, de trámite discreto y dominio alterno, pues la selección surinamesa mostró mejor cara en la primera parte y la boliviana fue superior en la segunda, se jugó en el estadio BBVA de Monterrey.

    Bolivia no acude a la Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994.

    EFE

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