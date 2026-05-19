Boone deja abierta la competencia entre Volpe y Chema Caballero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño José Caballero apunta a regresar el viernes a la actividad en el béisbol de las Grandes Ligas.

El regreso del panameño José Chema Caballero parece estar cada vez más cerca, pero sus días fuera del terreno han abierto un debate inesperado en los New York Yankees. Este martes, el mánager Aaron Boone evitó garantizar que el santeño retomará automáticamente el puesto de campo corto titular, una vez sea activado de la lista de lesionados.

Como ya es habitual, Boone participó en el podcast Talkin’ Yanks, donde nuevamente surgió el tema de Caballero y la situación del cuadro interior neoyorquino.

Boone confirmó que el panameño continúa progresando de la fractura sufrida en uno de sus dedos, lesión que lo llevó a la lista de incapacitados de 10 días. Caballero ya suma dos jornadas consecutivas tomando roletas, una señal positiva en su recuperación.

José Caballero is taking ground balls at Citi Field today pic.twitter.com/mqkgCDCQFm — Yankees Videos (@snyyankees) May 17, 2026

“Esa es la esperanza”, respondió Boone cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Caballero esté listo para volver el viernes. “Parece estar bien. Ha estado de buen ánimo cada día que hablo con él. Mucha de la inflamación ya bajó, así que veremos cómo avanzan estos próximos días”.

Según reportes surgidos alrededor del equipo, Chema Caballero podría regresar precisamente el viernes, cuando los Yankees inicien serie ante los Tampa Bay Rays. Ese encuentro también marcaría el esperado retorno del estelar lanzador Gerrit Cole, quien no abre un partido desde octubre de 2024.

Gerrit Cole will make his season debut on Friday night vs. the Rays, @Yankees manager Aaron Boone announced.



His last Major League game was October 30, 2024. pic.twitter.com/sh3VXuBNHO — MLB (@MLB) May 19, 2026

Sin embargo, mientras Caballero se recuperaba, otro nombre aprovechó la oportunidad. Anthony Volpe debutó finalmente en esta temporada 2026 y sus primeros cinco partidos han sido difíciles de ignorar.

Volpe batea para .308, con porcentaje de embasarse de .550 y OPS de 1.012. Además, suma dos bases robadas, dos carreras anotadas, un doble, tres remolcadas, siete boletos y apenas cuatro ponches.

Esa producción llevó a los conductores del programa a preguntarle directamente a Boone si realmente Caballero retomará el puesto de titular una vez vuelva al roster.

“Ya veremos, eso se resolverá solo”, respondió Boone en más de una ocasión durante la conversación, evitando cerrar cualquier escenario.

El director sí dejó claro que lo hecho por Volpe ha sido una de las notas más positivas de los últimos días.

“La parte alentadora es cómo ha jugado Anthony”, explicó Boone. “No eran circunstancias ideales después de ser enviado abajo y luego regresar, pero ha venido y ha rendido a un nivel muy alto”.

Aaron Boone tells us that the hope is for Jose Caballero to be activated on Friday when he's eligible



He said "we'll see" when asked about Anthony Volpe staying up in the big leagues after Caballero returns pic.twitter.com/mOHwmd474V — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 19, 2026

Boone destacó especialmente la calidad de los turnos de Volpe y no solo los resultados ofensivos.

“Han sido cuatro días de turnos realmente buenos. Eso ha sido muy bueno de ver. También ha hecho varias jugadas defensivas muy buenas y ha impactado en las bases. Ha sido emocionante”, agregó.

La conversación incluso giró alrededor de la versatilidad de Caballero, considerado por muchos como el mejor campo corto defensivo de las Grandes Ligas antes de lesionarse. Boone no negó esa realidad, aunque nuevamente evitó comprometerse sobre cómo quedará distribuido el tiempo de juego.

“No hay duda”, respondió cuando se mencionó que Caballero ofrece más flexibilidad defensiva. “Todo se acomodará solo”.