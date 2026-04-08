Boris Becker: ‘Alcaraz es un artista sin debilidades’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Becker elogia a Alcaraz como un artista sin debilidades y destaca su rivalidad con Sinner como eje del tenis actual.

El extenista alemán Boris Becker define al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, como “un jugador fascinante” y “un verdadero artista” en la cancha y no ve en él ningún punto débil más allá de que necesita inspirarse para mantener la tensión y conseguir sus objetivos.

Becker, de 58 años y miembro de la entidad que otorga cada año los Premios Laureus, los ‘Óscar’ del deporte, subraya que Alcaraz, junto con su gran rival, el italiano Jannik Sinner, brinda un horizonte positivo al circuito de la ATP.

“Alcaraz es un jugador fascinante. Es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista en la cancha”, lo describe la leyenda alemana de la raqueta en un encuentro con algunos medios internacionales en el que estuvo EFE, con motivo de la ceremonia de los Laureus que volverá a celebrarse en Madrid el próximo día 20.

Al galardón de mejor deportista del año aspiran Alcaraz, Sinner, el campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, el atleta sueco Armand Duplantis y el ciclista esloveno Tadej Pogacar.

Para Becker, el número uno del mundo “no tiene una debilidad”, aunque puntualiza: “Todos los artistas tienen que ser inspirados. Él está inspirado por Sinner y por algunos retos. Pero si los partidos van demasiado fáciles para él, probablemente se sienta un poco aburrido”.

El campeón de tres ediciones de Wimbledon (1985, 1986 y 1989), dos del Abierto de Australia (1991 y 1996) y una del de Estados Unidos (1989) echa en falta “un par de jugadores más” que se pudieran incorporar a la hegemonía de Alcaraz y Sinner, de 22 y 24 años, respectivamente.

Además de su compatriota Alexander Zverev, de 28 años y número tres del mundo, apunta algunos nombres de jóvenes talentos, como el francés Arthur Fils, de 21 años y 28 del mundo, después de regresar a las pistas tras casi un año retirado por una lesión de espalda.

“Me gusta su manera de jugar. Si está bien, podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los grand slams”, dice de Fils.

También cita al estadounidense Learner Tien, de 20 años y 22 en la clasificación, y al brasileño Joao Fonseca, de 19 años y 40 del mundo. “A Fonseca le tengo en muy alta estima. Su futuro es brillante también”, remarca.

No obstante, a estos aspirantes les advierte: “Tienen que mejorar su juego un poco. Tienen que demostrarlo cuando importa. No en la cancha de prácticas, no en los cuartos de final de un torneo, sino en las semifinales y finales de los grandes”.

“Y aquí es donde Alcaraz y Sinner están todavía en otra liga”, matiza el que fuera el campeón más joven en Wimbledon con 17 años y siete meses en 1985.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido entre sí los últimos nueve títulos de Grand Slam. EFE.

Preguntado por si aceptaría ser el preparador de Fils o de Fonseca si se lo pidieran, Becker asegura que “su tiempo como entrenador ha terminado” después de experiencias como la de dirigir al serbio Novak Djokovic.

“Mi teléfono siempre está abierto. Si uno de esos chicos me llama, le daré mi punto de vista sin que nadie lo sepa y sin volver como entrenador”, señala Becker, dedicado a otros retos profesionales, como el de ser miembro de la Academia Laureus.

En relación con la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de permitir solo a las mujeres biológicas que compitan en las pruebas femeninas, lo que cierra la puerta a las transexuales, el extenista alemán se muestra favorable.

“Me gusta la decisión. Es la correcta. Soy abierto de mente y la gente puede cambiar su sexo. Pero en una competición deportiva, cuando naces hombre y te haces mujer, eres más fuerte físicamente. Tienes una ventaja. Tienes que competir como mujer o como hombre biológicamente hablando”, argüye.

Becker también pide mantener al deporte al margen de la situación geopolítica y de los conflictos bélicos, como los de Irán, Oriente Medio o Ucrania.

“El poder del deporte siempre ha sido que no es político, y deberíamos seguir así. En los últimos cien años ha habido guerras en todos los lugares. No apoyamos a los buenos o a los malos dependiendo de cuál es su punto de vista. Los atletas no son responsables de las decisiones de sus gobiernos y no deben ser penalizados”, sostiene el exjugador germano.