Panamá, 24 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos

    Un resultado que deja a los balcánicos con opciones de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras los asiáticos quedaron eliminados del torneo.

    EFE
    Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos
    Bosnia y Herzegovina celebraron junto a su afición la victoria sobre Catar en un partido de la fase de grupos del Mundial 2026 disputado en Seattle. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

    Bosnia y Herzegovina lograron una victoria por 3-1 ante Catar, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y un tanto en propia puerta de Sultan Al-Brake, en un partido que dejó al conjunto asiático eliminado y mantiene a los balcánicos con opciones de avanzar a dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del torneo.

    El encuentro comenzó con dominio de Bosnia, que en los primeros tres minutos dispuso de dos ocasiones claras, ambas desactivadas por el portero Mahmud Abunada tras remates de Ermedin Demirovic e Ivan Basic.

    A Catar, dirigida por el técnico español Julen Lopetegui, le costó entrar en ritmo, en parte por la baja intensidad mostrada en el inicio, lo que se reflejó en el primer gol de Kerim Alajbegovic, quien se marchó sin oposición antes de definir con un disparo a la escuadra izquierda de Abunada.

    Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos
    El portero Mahmud Abunada concede el gol del 2-0 durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

    Sin apenas tiempo para reaccionar, Catar buscó encajar el gol del empate tras un centro de Alajbegovic desde la banda izquierda que fue desviado por Sultan Al-Brake, introduciendo el balón en su propia portería.

    Nueve minutos después, Bosnia pudo ampliar la ventaja con un remate al poste de Demirovic, lo que despertó a la selección catarí, que recortó distancias antes del descanso gracias a su capitán Hassan Alhaydos que estuvo cerca del empate con un disparo al palo de Pedro Miguel en el tiempo añadido.

    En la segunda mitad, el partido se equilibró y ninguno de los equipos logró imponer su estilo, lo que llevó a los técnicos Sergej Barbarez y Julen Lopetegui a realizar múltiples cambios en busca de soluciones.

    Los ajustes beneficiaron a Bosnia, que sentenció el encuentro con un gol de Ermin Mahmic, aprovechando un balón suelto en el área tras una jugada confusa que terminó con un disparo que tocó Abunada antes de entrar en la portería.

    Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos
    Ermin Mahmic celebró el gol del 3-1 para Bosnia y Herzegovina en el partido del Mundial 2026 ante Catar, disputado en Seattle. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

    En los minutos finales, Catar intentó reaccionar, pero apenas generó peligro sobre la portería de Vasilj, salvo algunos disparos lejanos sin éxito.

    Con este resultado y la victoria de Suiza sobre Canadá (2-1), el Grupo B queda liderado por el conjunto helvético con siete puntos, seguido de Canadá con cuatro.

    Bosnia es tercera, también con cuatro puntos, y mantiene opciones de clasificación como una de las mejores terceras.

    Catar cierra el grupo con un punto y queda eliminada.

    EFE

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