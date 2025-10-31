Bota de Oro, Vinícius y el recuerdo del último adiós a LaLiga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el reconocimiento que la afición madridista del Santiago Bernabéu tendrá con Kylian Mbappé por la Bota de Oro, la duda sobre el ‘castigo’ de Xabi Alonso a Vinícius tras su acto de rebeldía en el clásico y el mal recuerdo para el Real Madrid del último duelo ante el Valencia, cuando el pasado abril cayó y se despidió de la lucha por el título, asoma un duelo con solera.

Es el más repetido en la historia del Real Madrid tras los enfrentamientos con Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. Un pulso con el Valencia que alcanzó su cota máxima con Pedja Mijatovic en el pasado y se enciende con Vinícius en el presente. Para el brasileño siempre será especial regresar a Mestalla, pero eso llegará en la segunda vuelta y ahora deberá asumir la decisión que tome Xabi Alonso y la opinión del aficionado madridista.

La reacción de ‘Vini’ al ser sustituido a los 72 minutos del clásico quitó trascendencia a un triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (2-1) tras un año de decepciones. Tras cuatro derrotas, el conjunto madridista revirtió la tendencia y Xabi Alonso logró la victoria de altos vuelos que tanto necesitaba.

Los aspavientos de Vinícius, lo que dijo camino del vestuario mostrando su enfado y la amenaza de marcharse del equipo plasmaron una distancia con su entrenador. Pidió perdón tres días después, en privado y en redes sociales, y ahora le toca hablar a Xabi Alonso con sus decisiones. De palabra admitió la disculpa de su jugador y aseguró que no habrá “ninguna represalia”.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Bien es cierto que una suplencia, a tres días del partido contra el Liverpool en Anfield, se podrá camuflar como rotación, aunque el Real Madrid llega a la cita tras una semana atípica, sin partido y con tiempo para descansar.

Rodrygo se perfila como titular en la banda izquierda de un ataque liderado por Kylian Mbappé, para el que, de momento, no hay descansos. Con 16 goles en 13 partidos, busca su segunda Bota de Oro y mantener el liderato en LaLiga.

Con una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona, la presión ya recae sobre sus rivales. Xabi Alonso advierte que rebajar la intensidad con la que se jugó el clásico puede pasar factura.

Todo apunta a que Trent Alexander-Arnold regresará en una defensa que cuenta con las bajas por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger. Fede Valverde pasaría al centro del campo y, si regresa el 4-3-3, el beneficiado sería Franco Mastantuono.

😅 Por eso el CM no se coloca detrás de la portería cuando chuta @FedeeValverde... pic.twitter.com/9NLmkdoGG3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

El Valencia llega al Santiago Bernabéu en la zona roja del descenso por primera vez en toda la temporada. Su derrota ante el Villarreal lo dejó antepenúltimo con nueve puntos.

En crisis de juego y de identidad desde hace semanas, el conjunto de Carlos Corberán acumula cinco partidos sin ganar. Si no logra sacar nada en su visita al Bernabéu, podría caer al último puesto.

💬 @CarlosCorberan: “Sacar un resultado positivo te exige lo mejor a nivel defensivo y ofensivo, vamos con esa mentalidad al Santiago Bernabéu”



🎙️ El técnico del @valenciacf en la previa del encuentro frente al Real Madrid#RealMadridValencia#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2025

El Valencia rompió una racha de 17 temporadas sin ganar en el Bernabéu la pasada campaña, pero nunca ha logrado dos victorias consecutivas. En 90 partidos ligueros en el feudo blanco, solo ha ganado 10 veces y ha perdido 76.

Corberán no podrá contar con Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic ni Largie Ramazani. En ataque, Danjuma podría jugar en punta junto a Hugo Duro, héroe del último triunfo en Madrid.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Fede Valverde o Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Árbitro: Mateo Busquets (colegio balear)

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:00 (3:00 p.m. hora de Panamá)

-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Real Madrid (1º, 27 puntos); Valencia (18º, 9 puntos).

- El dato: la igualdad marca los cinco últimos enfrentamientos con dos victorias para cada equipo y un empate.

- La clave: la racha goleadora de Mbappé y la decisión de Xabi Alonso con Vinícius.

- Las frases:

. Xabi Alonso: “El Valencia ganó el año pasado en el Bernabéu, no podemos relajarnos”

. Corberán: “Tenemos que tener resiliencia y personalidad. Tenemos nuestras posibilidades”

- Altas: en el Valencia, Pepelu (no fue convocado a la Copa por molestias en el abductor).

- Bajas: Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger (lesionados) y Lunin (sancionado) en el Real Madrid; Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic (lesionados) en el Valencia.