    Fútbol

    Botafogo celebra la convocatoria de Kadir Barría

    El joven delantero fue llamado por Thomas Christiansen para los partidos amistosos contra Bolivia y México.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría poco a poco se ha ganado su espacio en el primer equipo del Botafogo. Foto: Tomada de @Botafogo

    El llamado de Kadir Barría a la selección mayor de Panamá no pasó desapercibido en Brasil.

    El Botafogo, club al que pertenece el joven delantero panameño, reaccionó de inmediato y destacó la convocatoria del atacante a través de sus canales oficiales, celebrando el crecimiento de uno de sus jugadores formados en casa.

    “¡Llamada a la acción! Kadir, producto de la cantera del Botafogo, ha sido convocado para representar a la Selección Nacional de Panamá en amistosos contra Bolivia y México. ¡Felicidades y mucha suerte, niño!”, publicó el club carioca, en un mensaje que refleja el respaldo institucional y el orgullo por el paso que da el jugador a nivel internacional.

    La reacción del Botafogo se dio después de que se confirmara que Barría es la principal novedad entre los legionarios convocados por Panamá para los compromisos amistosos del 18 de enero ante Bolivia y del 22 de enero frente a México, encuentros que forman parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

    El atacante panameño atraviesa un momento clave en su carrera. Viene de participar en la Copinha, uno de los torneos juveniles más importantes del fútbol brasileño, y recientemente fue convocado para iniciar la pretemporada con el primer equipo del Botafogo, una señal clara de la confianza que existe en su proyección. Además, durante el año pasado debutó y marcó goles en la primera división del fútbol brasileño, consolidando su ascenso dentro de la institución.

    Este llamado representa el posible debut de Barría con la selección mayor de Panamá, un paso significativo para un futbolista que ha sabido ganarse su espacio a base de rendimiento y constancia en un entorno altamente competitivo como el brasileño.

    Junto a Barría, el técnico Thomas Christiansen incluyó en la lista a otros jugadores con experiencia internacional como Eddie Roberts, Jorge Gutiérrez, Jovani Welch, Daniel Aparicio, Richard Peralta y John Gunn, mientras que la convocatoria final para ambos amistosos será anunciada la próxima semana.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

