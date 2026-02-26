Botafogo de Kadir Barría avanza a la tercera fase de Libertadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Botafogo venció 2-0 al Nacional de Potosí y avanzó en la Libertadores, con autoridad y goles clave que sostienen el proyecto de Anselmi.

Botafogo se impuso este miércoles por 2-0 al Nacional de Potosí en el Nilton Santos de Río de Janeiro y avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en la que se enfrentará al Barcelona de Ecuador, vencedor del duelo contra Argentinos Juniors.

Con goles de Alex Telles y Danilo en el primer tiempo, el brasileño, campeón de la Libertadores en 2024, manejó los hilos del encuentro.

El gol temprano, a los cuatro minutos del pitido inicial, le devolvió al equipo dirigido por Martín Anselmi la igualdad que dejó escapar en la altura y obligó al once boliviano a abandonar su repliegue defensivo.

O BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS AVANÇA NA LIBERTADORES! SEGUIMOS! 🔥🌎 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/X0hNAwClxN — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 26, 2026

En ese primer tanto, Telles recibió un lanzamiento quirúrgico de Danilo por la izquierda y, tras ganarle la posición al marcador, definió al arco por encima del portero.La presión tras el primer gol y la velocidad por las bandas fueron una pesadilla de más de 90 minutos para la defensa boliviana.

El conjunto de Leonardo Eguez, que se había impuesto por 1-0 en el partido de ida la semana pasada, se vio superado por el ritmo frenético impuesto por el conjunto brasileño en el césped de Río de Janeiro.

Aún en tiempo de descuento de la primera parte, Álvaro Montoro ejecutó un tiro libre preciso al segundo palo que Alexander Barboza bajó con un cabezazo y, tras un mal despeje del defensor colombiano Edisson Restrepo, la pelota le quedó servida a Danilo, que acomodó el cuerpo y lanzó un latigazo de zurda que coronó el marcador.

CLAAASSIFICADO! 🔥🌎



COM GOLS DE TELLES E DANILO, BOTAFOGO VENCE O NACIONAL POTOSÍ E AVANÇA NA CONMEBOL LIBERTADORES! VAAAAAAAAAAAAAMOS! 🚀💪🏾 #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/oi8bukUaIn — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 26, 2026

Si bien el equipo visitante intentó resistir y buscar algún contragolpe aislado, la solidez defensiva y el despliegue físico del mediocampo del ‘Fogão’ le cortaron las alas anticipadamente.

Los últimos 45 minutos sirvieron para que el equipo local confirmara su superioridad; Botafogo gestionó los tiempos, amenazó, aunque sin gracia, con otros tantos, hasta que finalmente sentenció su clasificación.

Botafogo precisaba de una victoria de local que le diese un poco de oxígeno a la gestión de Anselmi, que asumió a fines de diciembre y ya carga algunas derrotas a cuestas.