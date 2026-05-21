Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Botafogo de Kadir Barría consolida su invicto en la Sudamericana

    El panameño permaneció en el banquillo en una victoria donde el conjunto brasileño volvió a mostrar solidez ofensiva y defensiva fuera de casa.

    EFE
    Botafogo de Kadir Barría consolida su invicto en la Sudamericana
    Acción del partido entre Botafogo e Independiente Petrolero en la Copa Sudamericana. Foto: Vitor Silva/Botafogo

    El Botafogo se consolidó este jueves en la cima del grupo E de la Copa Sudamericana tras vencer por 0-3 al Independiente Petrolero, que hizo de local en Asunción, por los conflictos sociales que se registran en Bolivia.

    Los brasileños triunfaron con goles del argentino Cristian Medina en el minuto 23, del colombiano Jordan Barrera en el 81 y uno en meta propia del arquero boliviano Jhohan Gutiérrez en el 86.

    El delantero panameño Kadir Barría estuvo en el banquillo de suplentes pero no tuvo minutos.

    Con este resultado, el Fogão ratificó su liderato con 13 unidades, mientras que el Inde, ya eliminado, sigue siendo el colista sin puntos, en la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos de la Sudamericana.

    En la misma zona E, este jueves, el Racing, tercero con 4 puntos, recibirá en Argentina al Caracas venezolano, segundo con 8 unidades.

    Los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho abrieron el marcador en el minuto 23, con un pase del uruguayo Lucas Villalba para que Medina anote, tras una mala salida de Gutiérrez.

    En los minutos adicionales, el venezolano Nahuel Ferraresi pudo ampliar la ventaja, pero Gutiérrez logró desviar su disparo.

    El guardameta del Independiente tuvo intervenciones destacadas en la segunda mitad del encuentro, aunque fue nuevamente vencido en el minuto 82, gracias a los acertados cambios que hizo Carvalho al incluir a Barrera y al argentino Joaquín Correa.

    En esa jugada, el uruguayo Mateo Ponte hizo un pase a Correa, quien a su vez conectó con Barrera para la anotación.

    La tercera conquista fue un autogol del guardameta boliviano, quien terminó embocando en su propio arco un balón disparado por Correa.

    Durante el encuentro, el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero amonestó a Eduardo, Ronny Montero y Rafael Amaral, todos del plantel dirigido por el brasileño Thiago Leitao.

    El próximo 27 de mayo, en la sexta y última fecha, el Botafogo visitará al Caracas y el Independiente, al Racing.

    EFE

    Agencia de noticias


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